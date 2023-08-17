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Сочи - Ростов. 19 августа 2023 20:00

Лига Ставок Кто победит? 
Сочи2.43 Ничья 3.55Ростов3.05
Чемпионат России

5 тур
Стадион: Фишт
Сочи, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Сочи Ростов Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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