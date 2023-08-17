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Эмполи - Верона. 19 августа 2023 19:30

Лига Ставок Кто победит? 
Эмполи2.47 Ничья 3.3Верона3.1
Чемпионат Италии

1 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Эмполи Верона Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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