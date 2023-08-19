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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
0 - 1 0 1
ЦСКАПерерыв
П1 6.6X 4.25П2 1.52
Балтика
17:30
УралНе начат
П1 2.6X 3.2П2 3
Краснодар
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2X 3.85П2 3.85
Сочи
20:00
РостовНе начат
П1 2.45X 3.4П2 3.15

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
17:00
КубаньНе начат
П1 2.44X 3.3П2 2.95
Сокол
17:30
ХимкиНе начат
П1 3.4X 3.35П2 2.19
Волгарь
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.55X 3.2П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.8X 3.15П2 2.8
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.23X 7.6П2 12
Вулверхэмптон
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 4.2X 4П2 1.85
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.9X 3.8П2 2.4
Манчестер Сити
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.85X 4П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
СельтаНе начат
П1 1.77X 3.5П2 5.6
Альмерия
20:30
Реал МадридНе начат
П1 7.2X 5.4П2 1.42
Осасуна
22:30
АтлетикНе начат
П1 2.85X 3.1П2 2.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
19:30
НаполиНе начат
П1 6.6X 4.7П2 1.5
Эмполи
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.4
Дженоа
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 3.7X 3.35П2 2.17
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.45X 5П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.75X 3.7П2 2.55
Хоффенхайм
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.25X 3.75П2 3.15
Штутгарт
16:30
БохумНе начат
П1 1.83X 4.1П2 4.1
Вольфсбург
16:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.68X 4.3П2 4.9
Байер
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.49X 3.65П2 2.8
Боруссия Д
19:30
КёльнНе начат
П1 1.49X 5.2П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.87X 4.1П2 4
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 5X 4.3П2 1.66
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Жирона - Хетафе. 20 августа 2023 20:00

Лига Ставок Кто победит? 
Жирона2.13 Ничья 3.15Хетафе4.1
Чемпионат Испании

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Жирона Хетафе Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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