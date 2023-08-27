Нижний Новгород - Краснодар. 29 августа 2023 19:30

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Российская премьер-лига
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2022/23
Крылья Советов
17:30
Балтика
Не начат
П1
2.39
X
3.35
П2
3.1
Сочи
20:00
Локомотив
Не начат
П1
2.31
X
3.8
П2
3.1
Первая лига
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Таблица
Новости
2022/23
Енисей
4 - 2
4
2
СКА-Хабаровск
Завершен
Акрон
1 - 0
1
0
Тюмень
1 тайм
П1
1.28
X
5.2
П2
9.3
Нефтехимик
18:00
Родина
Не начат
П1
2.65
X
3.2
П2
2.75
Динамо Мх
19:00
Шинник
Не начат
П1
1.8
X
3.5
П2
4.8
Черноморец
19:00
КАМАЗ
Не начат
П1
2.39
X
3.25
П2
3.1
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Бернли
1 - 2
1
2
Астон Вилла
2 тайм
П1
80
X
15
П2
1.04
Шеффилд
0 - 0
0
0
Манчестер Сити
2 тайм
Ньюкасл
18:30
Ливерпуль
Не начат
П1
2.26
X
3.85
П2
3.05
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вильярреал
18:30
Барселона
Не начат
П1
3.35
X
3.8
П2
2.19
Валенсия
20:30
Осасуна
Не начат
П1
1.84
X
3.5
П2
5
Атлетик
22:30
Бетис
Не начат
П1
1.98
X
3.5
П2
4.2
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Фиорентина
19:30
Лечче
Не начат
П1
1.75
X
3.8
П2
5.2
Ювентус
19:30
Болонья
Не начат
П1
1.69
X
3.9
П2
5.6
Лацио
21:45
Дженоа
Не начат
П1
1.73
X
3.85
П2
5.2
Наполи
21:45
Сассуоло
Не начат
П1
1.37
X
5.8
П2
8.6
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Майнц
1 - 0
1
0
Айнтрахт
1 тайм
П1
1.46
X
4
П2
9.2
Бавария
18:30
Аугсбург
Не начат
П1
1.11
X
12
П2
22
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ренн
2 - 2
2
2
Гавр
Завершен
Страсбур
1 - 0
1
0
Тулуза
2 тайм
П1
1.32
X
4.4
П2
17
Клермон
0 - 0
0
0
Мец
2 тайм
П1
2.98
X
1.84
П2
6.2
Монпелье
1 - 3
1
3
Реймс
2 тайм
П1
29
X
8.8
П2
1.12
Лорьян
18:05
Лилль
Не начат
П1
3.95
X
3.65
П2
1.98
Ницца
21:45
Лион
Не начат
П1
2
X
3.8
П2
3.75
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Зенит
4 - 0
4
0
Урал
Завершен
Рубин
2 - 2
2
2
Динамо
Завершен
Спартак
0 - 0
0
0
Ахмат
Завершен
Нижний Новгород
1 - 0
1
0
Ростов
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Химки
0 - 0
0
0
Волгарь
Завершен
Сокол
0 - 1
0
1
Ленинградец
Завершен
Кубань
0 - 1
0
1
Алания
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Борнмут
0 - 2
0
2
Тоттенхэм
Завершен
Эвертон
0 - 1
0
1
Вулверхэмптон
Завершен
Брентфорд
1 - 1
1
1
Кристал Пэлас
Завершен
Арсенал
2 - 2
2
2
Фулхэм
Завершен
Манчестер Юнайтед
3 - 2
3
2
Ноттингем
Завершен
Брайтон
1 - 3
1
3
Вест Хэм
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кадис
1 - 1
1
1
Альмерия
Завершен
Гранада
3 - 2
3
2
Мальорка
Завершен
Севилья
1 - 2
1
2
Жирона
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Фрозиноне
2 - 1
2
1
Аталанта
Завершен
Монца
2 - 0
2
0
Эмполи
Завершен
Верона
2 - 1
2
1
Рома
Завершен
Милан
4 - 1
4
1
Торино
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кёльн
1 - 2
1
2
Вольфсбург
Завершен
Фрайбург
1 - 0
1
0
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2
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1
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1 - 1
1
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Боруссия М
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0
3
Байер
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Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Марсель
2 - 0
2
0
Брест
Завершен
ПСЖ
3 - 1
3
1
Ланс
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Арсенал Тула
19:00
Торпедо
Не начат
П1
3.1
X
3.25
П2
2.39
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Хетафе
20:30
Алавес
Не начат
П1
2.32
X
2.95
П2
3.8
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Салернитана
19:30
Удинезе
Не начат
П1
2.75
X
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П2
2.7
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Нижний Новгород - Краснодар. 29 августа 2023 19:30
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