Тюмень - Арсенал Тула. 4 сентября 2023 17:00

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2022/23
Оренбург
3 - 0
3
0
Сочи
Завершен
Локомотив
3 - 2
3
2
Балтика
Завершен
ЦСКА
1 - 1
1
1
Зенит
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Ростов
20:00
Динамо
Не начат
П1
2.6
X
3.65
П2
2.7
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2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2
0
2
Динамо Мх
Завершен
Шинник
1 - 0
1
0
Нефтехимик
Завершен
Акрон
0 - 0
0
0
Черноморец
Завершен
КАМАЗ
1 - 0
1
0
Ленинградец
Завершен
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2022/23
Ливерпуль
3 - 0
3
0
Астон Вилла
Завершен
Кристал Пэлас
3 - 2
3
2
Вулверхэмптон
Завершен
Арсенал
1 - 1
1
1
Манчестер Юнайтед
Перерыв
П1
2.02
X
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П2
5.1
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Жирона
1 - 0
1
0
Лас-Пальмас
Завершен
Мальорка
0 - 0
0
0
Атлетик
Завершен
Атлетико
19:30
Севилья
Не начат
Осасуна
22:00
Барселона
Не начат
П1
5.6
X
4.3
П2
1.61
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2022/23
Торино
19:30
Дженоа
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П1
2.08
X
3.3
П2
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Интер
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Фиорентина
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П1
1.73
X
3.95
П2
4.8
Эмполи
21:45
Ювентус
Не начат
П1
5.4
X
4
П2
1.7
Лечче
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Салернитана
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П1
1.94
X
3.4
П2
4.5
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
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2022/23
Айнтрахт
1 - 1
1
1
Кельн
Завершен
Унион
0 - 0
0
0
РБ Лейпциг
Перерыв
П1
4.2
X
2.56
П2
2.44
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
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2022/23
Тулуза
2 - 2
2
2
Клермон
Завершен
Мец
2 - 2
2
2
Реймс
Завершен
Гавр
3 - 0
3
0
Лорьян
Завершен
Лилль
1 - 0
1
0
Монпелье
Завершен
Ницца
1 - 0
1
0
Страсбур
2 тайм
П1
1.16
X
6.6
П2
36
Лион
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ПСЖ
Не начат
П1
5.2
X
4.5
П2
1.63
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Урал
0 - 1
0
1
Ахмат
Завершен
Нижний Новгород
2 - 1
2
1
Рубин
Завершен
Крылья Советов
3 - 0
3
0
Факел
Завершен
Краснодар
2 - 0
2
0
Спартак
Завершен
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2022/23
Волгарь
1 - 2
1
2
Сокол
Завершен
Алания
2 - 1
2
1
Енисей
Завершен
Химки
1 - 1
1
1
Кубань
Завершен
Английская премьер-лига
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2022/23
Шеффилд
2 - 2
2
2
Эвертон
Завершен
Брентфорд
2 - 2
2
2
Борнмут
Завершен
Бёрнли
2 - 5
2
5
Тоттенхэм
Завершен
Манчестер Сити
5 - 1
5
1
Фулхэм
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Челси
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0
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Ноттингем Форест
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Брайтон
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3
1
Ньюкасл
Завершен
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2022/23
Реал Сосьедад
5 - 3
5
3
Гранада
Завершен
Реал Мадрид
2 - 1
2
1
Хетафе
Завершен
Алавес
1 - 0
1
0
Валенсия
Завершен
Бетис
1 - 0
1
0
Райо Вальекано
Завершен
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2022/23
Болонья
2 - 1
2
1
Кальяри
Завершен
Удинезе
0 - 0
0
0
Фрозиноне
Завершен
Наполи
1 - 2
1
2
Лацио
Завершен
Аталанта
3 - 0
3
0
Монца
Завершен
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2022/23
Вердер
4 - 0
4
0
Майнц
Завершен
Аугсбург
2 - 2
2
2
Бохум
Завершен
Штутгарт
5 - 0
5
0
Фрайбург
Завершен
Хоффенхайм
3 - 1
3
1
Вольфсбург
Завершен
Байер
5 - 1
5
1
Дармштадт
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Боруссия М
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1
2
Бавария
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Брест
0 - 0
0
0
Ренн
Завершен
Монако
3 - 0
3
0
Ланс
Завершен
Первая лига
Матчи
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2022/23
Тюмень
17:00
Арсенал Тула
Не начат
П1
2.2
X
3.45
П2
3.25
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19:30
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П1
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Арсенал Тула
Кубань
Нефтехимик
Волгарь
Тюмень - Арсенал Тула. 4 сентября 2023 17:00
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Лига Ставок
Кто победит?
Тюмень
2.2
Ничья
3.45
Арсенал Тула
3.25
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