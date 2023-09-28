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Кубок России

Новости
2DROTS
0 - 2 0 2
ХимкиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
20:00
АлавесНе начат
Гранада
20:00
БетисНе начат
Осасуна
22:30
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
19:30
ФиорентинаНе начат
Монца
19:30
БолоньяНе начат
Дженоа
21:45
РомаНе начат

Рубин - Краснодар. 30 сентября 2023 16:30

Чемпионат России

10 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Рубин Краснодар Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
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