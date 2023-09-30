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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Локомотив
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм
Рубин
16:30
КраснодарНе начат
ЦСКА
19:00
БалтикаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
14:30
БрайтонНе начат
Ньюкасл
17:00
БернлиНе начат
Борнмут
17:00
АрсеналНе начат
Вест Хэм
17:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Вулверхэмптон
17:00
Манчестер СитиНе начат
Эвертон
17:00
Лутон ТаунНе начат
Манчестер Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
15:00
ВильярреалНе начат
Райо Вальекано
17:15
МальоркаНе начат
Жирона
19:30
Реал МадридНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
16:00
НаполиНе начат
Милан
19:00
ЛациоНе начат
Салернитана
21:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хайденхайм
16:30
УнионНе начат
Вольфсбург
16:30
АйнтрахтНе начат
Майнц
16:30
БайерНе начат
Бохум
16:30
Боруссия МНе начат
Кёльн
16:30
ШтутгартНе начат
РБ Лейпциг
19:30
БаварияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
18:00
ПСЖНе начат
Монако
22:00
МарсельНе начат

Ноттингем Форест - Брентфорд. 1 октября 2023 16:00

Чемпионат Англии

7 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Ноттингем Форест Брентфорд Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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