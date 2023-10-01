Унион - Брага. 3 октября 2023 19:45

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
"Ахмат" не сумел обыграть "Динамо" в матче 10-го тура РПЛ
5
Промес повторил свою худшую сухую серию в РПЛ, не сумев забить в 7 матчах кряду
"Крылья" нанесли "Спартаку" самое крупное поражение в РПЛ с октября 2021 года. Тогда москвичи уступили "Зениту" – 1:7
21
Нападающий "Спартака" Соболев пропустит матч с ЦСКА из-за перебора желтых карточек
8
Дубль Горшкова помог "Крыльям Советов" разгромить "Спартак" в матче 10-го тура РПЛ
116
Ещё
Матчи
61
Скрыть
Сегодня (22)
Завтра (12)
Вчера (27)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Факел
2 - 0
2
0
Сочи
Завершен
Крылья Советов
4 - 0
4
0
Спартак
Завершен
Ахмат
1 - 1
1
1
Динамо
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 0
2
0
Кубань
Завершен
Торпедо
2 - 3
2
3
Ленинградец
Завершен
Енисей
0 - 1
0
1
Динамо Мх
Завершен
Шинник
1 - 2
1
2
Тюмень
Завершен
Черноморец
1 - 1
1
1
Волгарь
Завершен
Нефтехимик
0 - 0
0
0
Арсенал Тула
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ноттингем Форест
1 - 1
1
1
Брентфорд
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Альмерия
3 - 3
3
3
Гранада
Завершен
Алавес
0 - 2
0
2
Осасуна
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Болонья
3 - 0
3
0
Эмполи
Завершен
Удинезе
2 - 2
2
2
Дженоа
Завершен
Аталанта
0 - 0
0
0
Ювентус
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Дармштадт
4 - 2
4
2
Вердер
Завершен
Фрайбург
2 - 0
2
0
Аугсбург
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Реймс
2 - 0
2
0
Лион
Завершен
Тулуза
3 - 0
3
0
Мец
Завершен
Ницца
0 - 0
0
0
Брест
Завершен
Гавр
0 - 2
0
2
Лилль
Завершен
Лорьян
0 - 3
0
3
Монпелье
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Оренбург
3 - 1
3
1
Зенит
Завершен
Локомотив
1 - 0
1
0
Нижний Новгород
Завершен
Рубин
0 - 2
0
2
Краснодар
Завершен
ЦСКА
1 - 0
1
0
Балтика
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Астон Вилла
6 - 1
6
1
Брайтон
Завершен
Манчестер Юнайтед
0 - 1
0
1
Кристал Пэлас
Завершен
Ньюкасл
2 - 0
2
0
Бернли
Завершен
Борнмут
0 - 4
0
4
Арсенал
Завершен
Вест Хэм
2 - 0
2
0
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Вулверхэмптон
2 - 1
2
1
Манчестер Сити
Завершен
Эвертон
1 - 2
1
2
Лутон Таун
Завершен
Тоттенхэм
2 - 1
2
1
Ливерпуль
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Хетафе
0 - 0
0
0
Вильярреал
Завершен
Райо Вальекано
2 - 2
2
2
Мальорка
Завершен
Жирона
0 - 3
0
3
Реал Мадрид
Завершен
Реал Сосьедад
3 - 0
3
0
Атлетик
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Лечче
0 - 4
0
4
Наполи
Завершен
Милан
2 - 0
2
0
Лацио
Завершен
Салернитана
0 - 4
0
4
Интер
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Хайденхайм
1 - 0
1
0
Унион
Завершен
Вольфсбург
2 - 0
2
0
Айнтрахт
Завершен
Майнц
0 - 3
0
3
Байер
Завершен
Бохум
1 - 3
1
3
Боруссия М
Завершен
Кёльн
0 - 2
0
2
Штутгарт
Завершен
РБ Лейпциг
2 - 2
2
2
Бавария
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Клермон
0 - 0
0
0
ПСЖ
Завершен
Монако
3 - 2
3
2
Марсель
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Родина
16:00
КАМАЗ
Не начат
Акрон
16:30
Химки
Не начат
Сокол
19:00
Алания
Не начат
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Фулхэм
22:00
Челси
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Атлетико
22:00
Кадис
Не начат
Бетис
22:00
Валенсия
Не начат
Лас-Пальмас
22:00
Сельта
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Сассуоло
19:30
Монца
Не начат
Торино
19:30
Верона
Не начат
Рома
21:45
Фрозиноне
Не начат
Фиорентина
21:45
Кальяри
Не начат
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Ренн
21:45
Нант
Не начат
Германия
Бундеслига 1
2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Россия: РПЛ 2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Байер
Штутгарт
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Хайденхайм
Фрайбург
Унион
Вердер
Боруссия М
Аугсбург
Дармштадт
Бохум
Кельн
Майнц
Унион - Брага. 3 октября 2023 19:45
онлайн
Лига чемпионов
2 тур
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Унион
Брага
Лига чемпионов
Нашли ошибку в статье?