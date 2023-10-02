Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
ХимкиЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Алания2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
22:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
0 - 0 0 0
Монца2 тайм
Торино
0 - 0 0 0
Верона2 тайм
Фиорентина
21:45
КальяриНе начат

Атлетико - Фейеноорд. 4 октября 2023 19:45

Лига чемпионов

2 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Атлетико Фейеноорд Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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