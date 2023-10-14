Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен
Сокол
2 - 2 2 2
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
4 - 0 4 0
ШинникЗавершен
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ЧерноморецЗавершен
Тюмень
1 - 0 1 0
ВолгарьЗавершен
Алания
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Кубань
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Химки
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Родина
0 - 1 0 1
АкронЗавершен

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Украина
2 - 0 2 0
Северная МакедонияЗавершен
Северная Ирландия
3 - 0 3 0
Сан-МариноЗавершен
Болгария
0 - 2 0 2
ЛитваЗавершен
Словения
3 - 0 3 0
ФинляндияЗавершен
Венгрия
2 - 1 2 1
Сербия2 тайм
Дания
3 - 0 3 0
Казахстан2 тайм
Италия
2 - 0 2 0
Мальта2 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

США
1 - 1 1 1
ГерманияПерерыв

Греция - Нидерланды. 16 октября 2023 21:45

Чемпионат Европы

8 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Греции Сборная Нидерландов Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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