Мец - Гавр. 29 октября 2023 17:00

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2022/23
Факел
2 - 0
2
0
Спартак
Завершен
Крылья Советов
1 - 1
1
1
Оренбург
Завершен
Ростов
1 - 0
1
0
Локомотив
Завершен
Зенит
2 - 1
2
1
Ахмат
2 тайм
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2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 1
2
1
Ленинградец
Завершен
Енисей
2 - 0
2
0
КАМАЗ
Завершен
Сокол
0 - 1
0
1
Акрон
Завершен
Волгарь
0 - 4
0
4
Родина
Завершен
Шинник
1 - 1
1
1
Торпедо
Завершен
Кубань
2 - 2
2
2
Черноморец
Завершен
Нефтехимик
0 - 2
0
2
Тюмень
Завершен
Химки
1 - 0
1
0
Динамо Мх
Завершен
Английская премьер-лига
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2022/23
Челси
0 - 2
0
2
Брентфорд
Завершен
Арсенал
5 - 0
5
0
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Борнмут
2 - 1
2
1
Бёрнли
Завершен
Вулверхэмптон
1 - 1
1
1
Ньюкасл Юнайтед
1 тайм
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Альмерия
1 - 2
1
2
Лас-Пальмас
Завершен
Барселона
1 - 2
1
2
Реал Мадрид
Завершен
Мальорка
0 - 0
0
0
Хетафе
1 тайм
Кадис
22:00
Севилья
Не начат
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2022/23
Сассуоло
1 - 1
1
1
Болонья
Завершен
Лечче
0 - 1
0
1
Торино
2 тайм
Ювентус
21:45
Верона
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
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2022/23
Штутгарт
2 - 3
2
3
Хоффенхайм
Завершен
Боруссия М
2 - 1
2
1
Хайденхайм
Завершен
Вердер
2 - 0
2
0
Унион
Завершен
Аугсбург
3 - 2
3
2
Вольфсбург
Завершен
Бавария
8 - 0
8
0
Дармштадт
Завершен
РБ Лейпциг
2 - 0
2
0
Кельн
1 тайм
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2022/23
Реймс
1 - 0
1
0
Лорьян
Завершен
Ланс
22:00
Нант
Не начат
Российская премьер-лига
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2022/23
Рубин
1 - 0
1
0
Балтика
Завершен
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Алания
1 - 1
1
1
Арсенал Тула
Завершен
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2022/23
Кристал Пэлас
1 - 2
1
2
Тоттенхэм
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Жирона
1 - 0
1
0
Сельта
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
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2022/23
Дженоа
1 - 0
1
0
Салернитана
Завершен
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2022/23
Бохум
2 - 2
2
2
Майнц
Завершен
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Клермон
0 - 1
0
1
Ницца
Завершен
Российская премьер-лига
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2022/23
Нижний Новгород
14:00
Сочи
Не начат
Динамо
16:30
Урал
Не начат
ЦСКА
19:30
Краснодар
Не начат
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2022/23
Вест Хэм Юнайтед
16:00
Эвертон
Не начат
Астон Вилла
17:00
Лутон Таун
Не начат
Ливерпуль
17:00
Ноттингем Форест
Не начат
Брайтон
17:00
Фулхэм
Не начат
Манчестер Юнайтед
18:30
Манчестер Сити
Не начат
Чемпионат Испании. Примера
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2022/23
Бетис
16:00
Осасуна
Не начат
Райо Вальекано
18:15
Реал Сосьедад
Не начат
Атлетик
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Алавес
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2022/23
Кальяри
14:30
Фрозиноне
Не начат
Монца
17:00
Удинезе
Не начат
Интер
20:00
Рома
Не начат
Наполи
22:45
Милан
Не начат
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2022/23
Айнтрахт
17:30
Боруссия Д
Не начат
Байер
19:30
Фрайбург
Не начат
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Брест
15:00
ПСЖ
Не начат
Монпелье
17:00
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Не начат
Лилль
17:00
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Мец - Гавр. 29 октября 2023 17:00
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