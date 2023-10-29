Гранада - Вильярреал. 30 октября 2023 23:00

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2023/24
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
ЦСКА прервал 18-матчевую беспроигрышную серию "Краснодара" в РПЛ
16
"Реал Сосьедад" упустил победу над "Райо Вальекано" в Ла Лиге, Захарян вышел на 90-й минуте
2
Голы Тюкавина и Бителло принесли "Динамо" победу над "Уралом" в матче 13-го тура РПЛ
6
ЦСКА – "Краснодар": стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
3
Юран – о судействе в матче с "Сочи": мы здесь причем, если они на последнем месте?
1
Ещё
Матчи
58
Скрыть
Сегодня (24)
Завтра (3)
Вчера (31)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Нижний Новгород
1 - 0
1
0
Сочи
Завершен
Динамо
2 - 1
2
1
Урал
Завершен
ЦСКА
1 - 0
1
0
Краснодар
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Вест Хэм Юнайтед
0 - 1
0
1
Эвертон
Завершен
Астон Вилла
3 - 1
3
1
Лутон Таун
Завершен
Ливерпуль
3 - 0
3
0
Ноттингем Форест
Завершен
Брайтон
1 - 1
1
1
Фулхэм
Завершен
Манчестер Юнайтед
0 - 3
0
3
Манчестер Сити
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Бетис
2 - 1
2
1
Осасуна
Завершен
Райо Вальекано
2 - 2
2
2
Реал Сосьедад
Завершен
Атлетик
1 - 0
1
0
Валенсия
2 тайм
Атлетико
23:00
Алавес
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Кальяри
4 - 3
4
3
Фрозиноне
Завершен
Монца
1 - 1
1
1
Удинезе
Завершен
Интер
0 - 0
0
0
Рома
2 тайм
Наполи
22:45
Милан
Не начат
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Айнтрахт
3 - 3
3
3
Боруссия Д
Завершен
Байер
2 - 1
2
1
Фрайбург
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Брест
2 - 3
2
3
ПСЖ
Завершен
Лилль
2 - 0
2
0
Монако
Завершен
Мец
0 - 0
0
0
Гавр
Завершен
Монпелье
3 - 0
3
0
Тулуза
Завершен
Ренн
1 - 1
1
1
Страсбур
Завершен
Марсель
22:45
Лион
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Факел
2 - 0
2
0
Спартак
Завершен
Крылья Советов
1 - 1
1
1
Оренбург
Завершен
Ростов
1 - 0
1
0
Локомотив
Завершен
Зенит
2 - 1
2
1
Ахмат
Завершен
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
СКА-Хабаровск
2 - 1
2
1
Ленинградец
Завершен
Енисей
2 - 0
2
0
КАМАЗ
Завершен
Сокол
0 - 1
0
1
Акрон
Завершен
Волгарь
0 - 4
0
4
Родина
Завершен
Шинник
1 - 1
1
1
Торпедо
Завершен
Кубань
2 - 2
2
2
Черноморец
Завершен
Нефтехимик
0 - 2
0
2
Тюмень
Завершен
Химки
1 - 0
1
0
Динамо Мх
Завершен
Английская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Челси
0 - 2
0
2
Брентфорд
Завершен
Арсенал
5 - 0
5
0
Шеффилд Юнайтед
Завершен
Борнмут
2 - 1
2
1
Бёрнли
Завершен
Вулверхэмптон
2 - 2
2
2
Ньюкасл Юнайтед
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Альмерия
1 - 2
1
2
Лас-Пальмас
Завершен
Барселона
1 - 2
1
2
Реал Мадрид
Завершен
Мальорка
0 - 0
0
0
Хетафе
Завершен
Кадис
2 - 2
2
2
Севилья
Завершен
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Сассуоло
1 - 1
1
1
Болонья
Завершен
Лечче
0 - 1
0
1
Торино
Завершен
Ювентус
1 - 0
1
0
Верона
Завершен
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Боруссия М
2 - 1
2
1
Хайденхайм
Завершен
Вердер
2 - 0
2
0
Унион
Завершен
Аугсбург
3 - 2
3
2
Вольфсбург
Завершен
Бавария
8 - 0
8
0
Дармштадт
Завершен
Штутгарт
2 - 3
2
3
Хоффенхайм
Завершен
РБ Лейпциг
6 - 0
6
0
Кельн
Завершен
Чемпионат Франции. Лига 1
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Реймс
1 - 0
1
0
Лорьян
Завершен
Ланс
4 - 0
4
0
Нант
Завершен
Чемпионат Испании. Примера
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Гранада
23:00
Вильярреал
Не начат
Чемпионат Италии. Серия А
Матчи
Таблица
Новости
2022/23
Эмполи
20:30
Аталанта
Не начат
Лацио
22:45
Фиорентина
Не начат
Испания
Ла Лига
2023/24
Испания: Ла Лига 2023/24
Англия: АПЛ 2023/24
Россия: РПЛ 2023/24
Германия: Бундеслига 1 2023/24
Италия: Серия А 2023/24
Франция: Лига 1 2023/24
Россия: Первая Лига 2023/24
Реал Мадрид
Жирона
Барселона
Атлетико
Реал Сосьедад
Атлетик Б
Бетис
Райо Вальекано
Валенсия
Лас-Пальмас
Осасуна
Хетафе
Севилья
Кадис
Вильярреал
Мальорка
Алавес
Сельта
Гранада
Альмерия
Гранада - Вильярреал. 30 октября 2023 23:00
онлайн
Чемпионат Испании
11 тур
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Дзене
. Все главные и интересные новости тут
Яндекс.Дзен
Яндекс.Новости
Телеграм
Гранада
Вильярреал
Чемпионат Испании
Нашли ошибку в статье?