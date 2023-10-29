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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
1 - 0 1 0
СочиЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
УралЗавершен
ЦСКА
1 - 0 1 0
КраснодарЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм Юнайтед
0 - 1 0 1
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
3 - 1 3 1
Лутон ТаунЗавершен
Ливерпуль
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ФулхэмЗавершен
Манчестер Юнайтед
0 - 3 0 3
Манчестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
2 - 1 2 1
ОсасунаЗавершен
Райо Вальекано
2 - 2 2 2
Реал СосьедадЗавершен
Атлетик
1 - 0 1 0
Валенсия2 тайм
Атлетико
23:00
АлавесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кальяри
4 - 3 4 3
ФрозинонеЗавершен
Монца
1 - 1 1 1
УдинезеЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Рома2 тайм
Наполи
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
3 - 3 3 3
Боруссия ДЗавершен
Байер
2 - 1 2 1
ФрайбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
2 - 3 2 3
ПСЖЗавершен
Лилль
2 - 0 2 0
МонакоЗавершен
Мец
0 - 0 0 0
ГаврЗавершен
Монпелье
3 - 0 3 0
ТулузаЗавершен
Ренн
1 - 1 1 1
СтрасбурЗавершен
Марсель
22:45
ЛионНе начат

Гранада - Вильярреал. 30 октября 2023 23:00 


             
Чемпионат Испании

11 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Гранада Вильярреал Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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