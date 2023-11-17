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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
3 - 1 3 1
Сан-МариноЗавершен
Финляндия
2 - 0 2 0
Северная Ирландия2 тайм
Молдова
0 - 1 0 1
Албания2 тайм
Англия
22:45
МальтаНе начат
Италия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Дания
22:45
СловенияНе начат
Польша
22:45
ЧехияНе начат

Швеция - Эстония. 19 ноября 2023 20:00 


             
Чемпионат Европы

10 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Сборная Швеции Сборная Эстонии Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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