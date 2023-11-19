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Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 2 0 2
Арсенал ТулаЗавершен
Кубань
1 - 0 1 0
СКА-Хабаровск2 тайм
Нефтехимик
17:00
СоколНе начат
Черноморец
17:00
ЛенинградецНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Сербия
17:00
БолгарияНе начат
Венгрия
17:00
ЧерногорияНе начат
Бельгия
20:00
АзербайджанНе начат
Швеция
20:00
ЭстонияНе начат
Испания
22:45
ГрузияНе начат
Лихтенштейн
22:45
ЛюксембургНе начат
Шотландия
22:45
НорвегияНе начат
Португалия
22:45
ИсландияНе начат
Босния и Герцеговина
22:45
СловакияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Кипр
19:00
ЛитваНе начат

Алания - Химки. 20 ноября 2023 17:00 


            
Первая лига

19 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        
        
        
Алания Химки Первая лига

     
        
        





        

            
                
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