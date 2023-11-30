Шериф - Славия 1 - 1 (Перерыв)
Лига Европы
Группа G
5 тур
Голы: Товар, 45+3 - Юречка, 19
Группа G
5 тур
Голы: Товар, 45+3 - Юречка, 19
Шериф: Коваль, Гаранганга, Гарананга, Товар, Колис, Нгом Мбекели, Рикардиньо, Адемо, Талал, Апостолакис, Луваннор
Славия: Мандоус - Боржил, Огбу, Масопуст - Думитреску, Дорли, Провод, Зафеирис, Доудера - ван Бюрен, Юречка
Прогнозы пользователей: Шериф vs Славия?
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Итоги опроса
Победа Шериф - 0% (0)
0
Победа Славия - 50% (2)
2
Ничья - 50% (2)
2
Усреднённый прогноз пользователей:
Шериф 1 - 1 Славия
Голосовало: 4