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Байер1 тайм
Серветт
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Шериф
1 - 1 1 1
СлавияПерерыв
Мольде
0 - 1 0 1
Карабах1 тайм

Шериф - Славия 1 - 1 (Перерыв)

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            Шериф - Славия 1 - 1 (Перерыв) 
Лига Европы

Группа G

5 тур

Голы: Товар, 45+3 - Юречка, 19


Шериф: Коваль, Гаранганга, Гарананга, Товар, Колис, Нгом Мбекели, Рикардиньо, Адемо, Талал, Апостолакис, Луваннор

Славия: Мандоус - Боржил, Огбу, Масопуст - Думитреску, Дорли, Провод, Зафеирис, Доудера - ван Бюрен, Юречка   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогнозы пользователей: Шериф vs Славия?


	


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Итоги опроса

		

		
Победа Шериф - 0% (0)

		

		 0
		 
		 	
		 

		
Победа Славия - 50% (2)

		

			2
		

		
Ничья - 50% (2)

		

			2
		

		
Усреднённый прогноз пользователей:
 Шериф 1 - 1 Славия


		
Голосовало: 4

	




        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Шериф Славия Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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