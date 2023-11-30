Мольде - Карабах 0 - 1 (1 тайм)
Лига Европы
Группа H
5 тур
Гол: Жуниньо, 12
Группа H
5 тур
Гол: Жуниньо, 12
Мольде: Петерсен - Хеуген, Эйванн, Хеуган, Эллингсен, Фьортофт - Гредем, Брейвик, Эриксен - Эйкрем, Бериша.
Карабах: Лунев - Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Вешович - Янкович, Патрик, Зубир, Бензия, Андраде - Жуниньо.
Прогнозы пользователей: Мольде vs Карабах?
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Итоги опроса
Победа Мольде - 50% (2)
2
Победа Карабах - 25% (1)
1
Ничья - 25% (1)
1
Усреднённый прогноз пользователей:
Мольде 1 - 1 Карабах
Голосовало: 4