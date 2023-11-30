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0 - 1 0 1
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Рейнджерс
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Арис1 тайм
Марсель
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Аякс1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Сент Жиллуаз1 тайм
Хеккен
0 - 1 0 1
Байер1 тайм
Серветт
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Шериф
1 - 1 1 1
СлавияПерерыв
Мольде
0 - 1 0 1
Карабах1 тайм

Мольде - Карабах 0 - 1 (1 тайм)

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Лига Европы

Группа H

5 тур

Гол: Жуниньо, 12


Мольде: Петерсен - Хеуген, Эйванн, Хеуган, Эллингсен, Фьортофт - Гредем, Брейвик, Эриксен - Эйкрем, Бериша.

Карабах: Лунев - Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Вешович - Янкович, Патрик, Зубир, Бензия, Андраде - Жуниньо.   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогнозы пользователей: Мольде vs Карабах?


	


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Итоги опроса

		

		
Победа Мольде - 50% (2)

		

		 2
		 
		 	
		 

		
Победа Карабах - 25% (1)

		

			1
		

		
Ничья - 25% (1)

		

			1
		

		
Усреднённый прогноз пользователей:
 Мольде 1 - 1 Карабах


		
Голосовало: 4

	




        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Мольде Карабах Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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