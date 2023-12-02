Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Факел
0 - 0 0 0
БалтикаЗавершен
Сочи
0 - 2 0 2
Крылья СоветовЗавершен
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
Урал2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бернли
5 - 0 5 0
ШеффилдЗавершен
Брентфорд
3 - 1 3 1
Лутон ТаунЗавершен
Арсенал
2 - 1 2 1
ВулверхэмптонЗавершен
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Эвертон1 тайм
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
2 - 1 2 1
ВаленсияЗавершен
Атлетик
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Реал Мадрид
1 - 0 1 0
Гранада1 тайм
Осасуна
23:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Лацио
1 - 0 1 0
Кальяри1 тайм
Милан
22:45
ФрозинонеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
2 - 1 2 1
ХоффенхаймЗавершен
Бавария
Перенесён
Унион
РБ Лейпциг
2 - 1 2 1
ХайденхаймЗавершен
Бохум
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Штутгарт
1 - 0 1 0
Вердер1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
3 - 2 3 2
ЛионЗавершен
Нант
23:00
НиццаНе начат

Ливерпуль - Фулхэм. 3 декабря 2023 17:00

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Чемпионат Англии

14 тур
   
        

        
        
        	

	



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Ливерпуль Фулхэм Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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