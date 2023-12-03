Сельта - Кадис. 4 декабря 2023 23:00

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Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей
15
Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу
24
"Зенит" проиграл "Локомотиву" и уступил "Краснодару" лидерство в РПЛ
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2 - 0
2
0
Ростов
Завершен
Краснодар
2 - 1
2
1
Оренбург
Завершен
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3
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Спартак
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Вест Хэм Юнайтед
1 - 1
1
1
Кристал Пэлас
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Челси
3 - 2
3
2
Брайтон энд Хоув Альбион
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Ливерпуль
4 - 3
4
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2
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3
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Тоттенхэм
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0
0
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0
0
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0
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1
1
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3
0
Салернитана
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3
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0
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0
0
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0
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ПСЖ
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1
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0
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0
0
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0
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1
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3
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Лутон Таун
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2
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Вулверхэмптон
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1
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Манчестер Юнайтед
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Жирона
2 - 1
2
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Валенсия
Завершен
Атлетик
4 - 0
4
0
Райо Вальекано
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Реал Мадрид
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2
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Гранада
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Сельта - Кадис. 4 декабря 2023 23:00
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