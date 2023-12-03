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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм Юнайтед
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Челси
3 - 2 3 2
Брайтон энд Хоув АльбионЗавершен
Ливерпуль
4 - 3 4 3
ФулхэмЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Астон ВиллаЗавершен
Манчестер Сити
3 - 3 3 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
0 - 0 0 0
АлавесЗавершен
Альмерия
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Вильярреал2 тайм
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
БолоньяЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
СалернитанаЗавершен
Удинезе
3 - 3 3 3
ВеронаЗавершен
Сассуоло
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Наполи
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
Айнтрахт1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен
Тулуза
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Брест
3 - 0 3 0
КлермонЗавершен
Монако
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Лилль
2 - 0 2 0
МецЗавершен
Марсель
22:45
РеннНе начат

Сельта - Кадис. 4 декабря 2023 23:00

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Чемпионат Испании

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Сельта Кадис Чемпионат Испании

     
        
        





        

            
                
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