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Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
УнионЗавершен

Кубок Англии

Новости
Астон Вилла
1 - 3 1 3
ЧелсиЗавершен

Кубок Испании

Новости
Атлетико
0 - 1 0 1
Атлетик2 тайм

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
Перенесён
Боруссия М

Кубок Франции

Новости
Лион
2 - 1 2 1
ЛилльЗавершен
Монпелье
1 - 4 1 4
НиццаЗавершен
Страсбург
3 - 1 3 1
ГаврЗавершен
ПСЖ
2 - 1 2 1
Брест2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 0 1 0
Аль-ШабабЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СурханЗавершен
Спартак
0 - 3 0 3
РостовЗавершен

17:00 Нижний Новгород - Торпедо

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Нижний Новгород - Торпедо?


	


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Нижний Новгород Торпедо Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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