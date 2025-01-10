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Чемпионат Испании. Примера

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Райо Вальекано
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лацио
1 - 1 1 1
КомоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Боруссия Д
2 - 3 2 3
БайерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Осер
0 - 0 0 0
ЛилльЗавершен

Альмерия - Леганес. 15 января 2025 21:30

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 Кубок Испании

1/8 финала
   
        

        
        
        	

	




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Альмерия Леганес Кубок Испании

     
        
        





        

            
                
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