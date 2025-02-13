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Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Мидтьюлланд
1 - 2 1 2
Реал Сосьедад2 тайм
Юнион
0 - 0 0 0
Аякс2 тайм
Ференцварош
1 - 0 1 0
Виктория П2 тайм
Фенербахче
3 - 0 3 0
Андерлехт2 тайм
АЗ Алкмар
23:00
ГалатасарайНе начат
ПАОК
23:00
ФКСБНе начат
Твенте
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Порту
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

ТСЦ Бачка-Топола
1 - 1 1 1
Ягеллония2 тайм
Викингур
1 - 0 1 0
Панатинаикос2 тайм
Мольде
0 - 1 0 1
Шэмрок Роверс2 тайм
Целе
2 - 1 2 1
АПОЭЛ2 тайм
Борац
23:00
ОлимпияНе начат
Омония
23:00
ПафосНе начат
Копенгаген
23:00
ХайденхаймНе начат
Гент
23:00
БетисНе начат

Торино - Милан. 22 февраля 2025 20:00

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 Чемпионат Италии

26 тур
   
        

        
        
        	

	




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Торино Милан Чемпионат Италии

     
        
        





        

            
                
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