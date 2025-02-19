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Стало известно, почему Селихов перешёл в "Урал", а не в "Ростов"
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Ростов - Динамо. 2 марта 2025 19:30
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Стадион:
Ростов Арена
Ростов-на-Дону
Чемпионат России
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