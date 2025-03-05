Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
1 - 3 1 3
Астон ВиллаЗавершен
Боруссия Д
1 - 1 1 1
Лилль2 тайм
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
Атлетико2 тайм
ПСВ
1 - 7 1 7
Арсенал2 тайм

Легия - Мольде. 13 марта 2025 23:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Лига конференций 

1/8 финала, ответный матч
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Легия Мольде Лига конференций

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?