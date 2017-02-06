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Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (24)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (24)
02:53
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Александр Бубнов: в пользу Фарфана говорит только его успешное прошлое
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов считает, что самое неудачное приобретение в зимнее трансферное окно совершил московский "Локомотив", который купил полузащитника Джефферсона Фарфана.
"Юрий Сёмин на днях рассказал, что не уверен насчёт нынешних кондиций игрока. В пользу Фарфана говорит успешное прошлое, но на что он способен сегодня, не знает и сам главный тренер "Локо". Да, железнодорожникам необходимо усиливать переднюю линию, но соответствует ли он уровню амбиций клуба, и каковы вообще эти амбиции? Почему уходят воспитанники? Словом, слишком много "но", — цитирует Бубнова Sportbox.
"Юрий Сёмин на днях рассказал, что не уверен насчёт нынешних кондиций игрока. В пользу Фарфана говорит успешное прошлое, но на что он способен сегодня, не знает и сам главный тренер "Локо". Да, железнодорожникам необходимо усиливать переднюю линию, но соответствует ли он уровню амбиций клуба, и каковы вообще эти амбиции? Почему уходят воспитанники? Словом, слишком много "но", — цитирует Бубнова Sportbox.
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