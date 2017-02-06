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Александр Бубнов: в пользу Фарфана говорит только его успешное прошлое

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов считает, что самое неудачное приобретение в зимнее трансферное окно совершил московский "Локомотив", который купил полузащитника Джефферсона Фарфана.

"Юрий Сёмин на днях рассказал, что не уверен насчёт нынешних кондиций игрока. В пользу Фарфана говорит успешное прошлое, но на что он способен сегодня, не знает и сам главный тренер "Локо". Да, железнодорожникам необходимо усиливать переднюю линию, но соответствует ли он уровню амбиций клуба, и каковы вообще эти амбиции? Почему уходят воспитанники? Словом, слишком много "но", — цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Фарфан Бубнов Локомотив
Сегодня, 16:47
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:52) #
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СЁМИН НЕ УВЕРЕН,ещё раз этот трансфер говорит о том что Сёмин это временная фигура и его мнение последние после водителя клубного автобуса.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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