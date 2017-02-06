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ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
ЦСКА сыграл вничью с "Эсбьергом" (15)
11:08
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Тьерри Анри: Витсель в Китае? Для меня приоритетом были титулы, а кто-то стремится заработать (26)
Массимо Каррера приехал на матч "Краснодара" в Марбелье
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера приехал на "Муниципальный стадион Марбельи", где проходит контрольный матч между "Краснодаром" и корейским "Сувоном", сообщает "Спорт-Экспресс".
Игра началась в 17.00 по московскому времени. После первого тайма "быки" побеждают со счетом 3:0.
Игра началась в 17.00 по московскому времени. После первого тайма "быки" побеждают со счетом 3:0.
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