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Массимо Каррера приехал на матч "Краснодара" в Марбелье

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера приехал на "Муниципальный стадион Марбельи", где проходит контрольный матч между "Краснодаром" и корейским "Сувоном", сообщает "Спорт-Экспресс".

Игра началась в 17.00 по московскому времени. После первого тайма "быки" побеждают со счетом 3:0.
Теги: Каррера Спартак Краснодар
Сегодня, 17:45
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2
(0)
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 18:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Разве его туда пустят
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 18:15) #
  • +1
  •  (1)

И э о правильно! Еще игру с фенером увидить
Регистрация: 27.07.2016
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