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Сергей Родионов: Макеев никуда не уходит, он заявлен за "Спартак-2"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов прокомментировал тот факт, что клуб вчера отзаявил защитника Евгения Макеева.

"Макеев из "Спартака" никуда не уходит. Его отзаявили из первой команды, чтобы заявить в "Спартак-2", - цитирует Родионова "Чемпионат.сом".

В нынешнем сезоне Макеев провёл на поле лишь 134 минуты, за которые не успел отметиться результативными действиями.
Теги: Родионов Спартак Макеев
Сегодня, 20:42
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9
(2)
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Цитата: Кот МатроскиN
Праздник какой то

Пять лет назад "Спартак" выиграл последний трофей в своей истории – в испанской Картахене красно-белые одолели "Копенгаген" (1:0, гол забил Николас Пареха) и завоевали Copa del Sol.

Всенародный праздник! laughing


Там есть ветка, где Левин переходит в "Младу Болеслав".
Туда не забудь про копу написать.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№8 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Следующий Д.Комбаров, на выход!
Регистрация: 14.04.2008
№7 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (2)

Макеев, Паршивлюк, Гранат.. Все они средние игроки, а ведь когда-то составляли оборону Спартака! мда-а.. Каррера разрулит..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№6 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 22:12) #
  • -2
  •  (2)

Да продали бы его уже совсем. Ну не тянет он
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:58) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Ritter-
Цитата: Кот МатроскиN
Праздник какой то

Пять лет назад "Спартак" выиграл последний трофей в своей истории – в испанской Картахене красно-белые одолели "Копенгаген" (1:0, гол забил Николас Пареха) и завоевали Copa del Sol.

Всенародный праздник! laughing


А теперь скажи , когда ждёшь праздника от своей команды . Ну , давай , не стесняйся , обсудим перспективы . А , ну да , ты сейчас на хоккей соскочишь , как обычно...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№4 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:58) #
  • +2
  •  (4)

давно не встречал таких даунов, что один и тот же пост на разных ветках выкладывают joy
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: -Ritter- (Сегодня, 21:37) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот МатроскиN
Праздник какой то

Пять лет назад "Спартак" выиграл последний трофей в своей истории – в испанской Картахене красно-белые одолели "Копенгаген" (1:0, гол забил Николас Пареха) и завоевали Copa del Sol.

Всенародный праздник! laughing
Регистрация: 22.01.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:49) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Праздник какой то


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:45) #
  • +2
  •  (4)

Пусть в Динамо идет там играть будет!
Регистрация: 11.04.2016
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