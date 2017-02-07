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"Рубин" не будет проводить товарищеский матч с "Краснодаром"

Изменился соперник "Краснодара" по заключительному контрольному матчу зимних соборов-2017, сообщает официальный сайт клуба.

Казанский "Рубин" отказался играть с краснодарской командой, и его заменит "Марбелья", клуб выступающий в сегунде В, третьем по силе дивизионе Испании. Встреча состоится 9 февраля в 17.00 по московскому времени.
Теги: Рубин Краснодар
Сегодня, 22:09
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