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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Виталий Мутко: хочу, чтобы РФС твердо стоял на ногах и никому не был должен
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, в каком состоянии сейчас находится организация и какие перед ней стоят задачи.
"У РФС есть определённые приоритеты, он живёт реальной ситуацией. Есть несколько задач. Самая главная – подготовка к чемпионату мира. Мы назначили главного тренера и определились с экономическим обеспечением команды. Сейчас всё выстроено до самого чемпионата мира. Понятно уже, где команда будет тренироваться и остальные детали. Надеюсь, что в ближайшее время главный тренер расскажет сам об этом. Ещё одна задача – молодёжная сборная, с которой мы определились и назначали главного тренера.
Этот год у нас ключевой. Я хочу, чтобы РФС, как юридическое лицо твёрдо стоял на ногах и никому не был должен. РФС должен рассчитаться и закрыть все свои долги. В этом году мы опубликовали бюджет на 630 млн рублей. Поэтому вопрос о наборе персонала и структурных изменениях не стоит. Мы пытаемся работать тем ресурсом, который у нас есть. Работаем спокойно и со всем справимся. Когда экономически встанем на ноги, то пригласим людей и утвердим новую структуру. Мы готовимся к конференции, на которой утвердим окончательную стратегию", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
"У РФС есть определённые приоритеты, он живёт реальной ситуацией. Есть несколько задач. Самая главная – подготовка к чемпионату мира. Мы назначили главного тренера и определились с экономическим обеспечением команды. Сейчас всё выстроено до самого чемпионата мира. Понятно уже, где команда будет тренироваться и остальные детали. Надеюсь, что в ближайшее время главный тренер расскажет сам об этом. Ещё одна задача – молодёжная сборная, с которой мы определились и назначали главного тренера.
Этот год у нас ключевой. Я хочу, чтобы РФС, как юридическое лицо твёрдо стоял на ногах и никому не был должен. РФС должен рассчитаться и закрыть все свои долги. В этом году мы опубликовали бюджет на 630 млн рублей. Поэтому вопрос о наборе персонала и структурных изменениях не стоит. Мы пытаемся работать тем ресурсом, который у нас есть. Работаем спокойно и со всем справимся. Когда экономически встанем на ноги, то пригласим людей и утвердим новую структуру. Мы готовимся к конференции, на которой утвердим окончательную стратегию", - цитирует Мутко "Чемпионат.сом".
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