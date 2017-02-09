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Александр Ширко: универсализм Тигиева - большой плюс для "Спартака"
Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что переход Георгия Тигиева – большой плюс для красно-белых.
"Сейчас всем нужны разноплановые футболисты. В этом плане переход Тигиева – большой плюс. Кто будет слабее, того Тигиев и заменит. Универсальный игрок может выйти где угодно. Каждый футболист приобретается либо на перспективу, либо на какое-то конкретное место", - цитирует Ширко "Спорт-Экспресс".
"Сейчас всем нужны разноплановые футболисты. В этом плане переход Тигиева – большой плюс. Кто будет слабее, того Тигиев и заменит. Универсальный игрок может выйти где угодно. Каждый футболист приобретается либо на перспективу, либо на какое-то конкретное место", - цитирует Ширко "Спорт-Экспресс".
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