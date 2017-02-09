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Александр Ширко: универсализм Тигиева - большой плюс для "Спартака"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко считает, что переход Георгия Тигиева – большой плюс для красно-белых.

"Сейчас всем нужны разноплановые футболисты. В этом плане переход Тигиева – большой плюс. Кто будет слабее, того Тигиев и заменит. Универсальный игрок может выйти где угодно. Каждый футболист приобретается либо на перспективу, либо на какое-то конкретное место", - цитирует Ширко "Спорт-Экспресс".
Теги: Ширко Тигиев Анжи Спартак
Сегодня, 16:30
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3
(1)
№3 Написал: nami-sv (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Цитата: maradona72
Каждый футболист приобретается либо на перспективу, либо на какое-то конкретное место"


Либо ослабить конкурента, как это делает Зенит.


ясли..как ты далек от всего,не только от футбола..Клуб покупает ненужного ему футболиста,чтоб ослабить конкурента. laughing такое гуляет у вас у м.удаков.. совершено не в курсе,что такой футбольный клуб,не говоря о бизнесе или о содержание клуба..Не лучше добавить денег и купить вместо такого футболиста более сильного или просто такого,который будет помогать клубу побеждать конкурента..и вообще пля ,какие здесь в целом дураки,годами сидите на футбольных сайтах и не бум бум..одни и теже м7удаки из года в год пишут только чушь,ваша жизнь в футболе всегда кого то обс1рать,всегда какие то подводные камни,всегда какие то дурацкие подозрение,даже близко не относящиеся футбольным клубам или футболистам..вы мелкота,большая мелкота во всем,ваше счастье,что вы это не понимаете ибо повесились бы..

пля-мля-ясли...Тебя м.удака кто спрашивает?Кукарекай с себе подобными пля-мля-бля..
Регистрация: 9.08.2015
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:01) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: maradona72
Каждый футболист приобретается либо на перспективу, либо на какое-то конкретное место"


Либо ослабить конкурента, как это делает Зенит.


ясли..как ты далек от всего,не только от футбола..Клуб покупает ненужного ему футболиста,чтоб ослабить конкурента. laughing такое гуляет у вас у м.удаков.. совершено не в курсе,что такой футбольный клуб,не говоря о бизнесе или о содержание клуба..Не лучше добавить денег и купить вместо такого футболиста более сильного или просто такого,который будет помогать клубу побеждать конкурента..и вообще пля ,какие здесь в целом дураки,годами сидите на футбольных сайтах и не бум бум..одни и теже м7удаки из года в год пишут только чушь,ваша жизнь в футболе всегда кого то обс1рать,всегда какие то подводные камни,всегда какие то дурацкие подозрение,даже близко не относящиеся футбольным клубам или футболистам..вы мелкота,большая мелкота во всем,ваше счастье,что вы это не понимаете ибо повесились бы..
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:34) #
  • +3
  •  (9)
online

Каждый футболист приобретается либо на перспективу, либо на какое-то конкретное место"


Либо ослабить конкурента, как это делает Зенит.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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