Александр Танцюра: Тигиев? Ждем предложения от "Спартака"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра ответил на вопросы о защитнике Георгии Тигиеве.– Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.– Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.– Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от "Спартака".– Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.– А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как "Спартак", поэтому ни в коем случае рук не опускает.