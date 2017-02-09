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Александр Танцюра: Тигиев? Ждем предложения от "Спартака"

Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра ответил на вопросы о защитнике Георгии Тигиеве.

– Тигиев переходит в "Спартак"?

– Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.

– Установлен ли какой-то дедлайн?

– Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.

– "Анжи" пока не устраивает предложение?

– Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от "Спартака".

– То есть пока его не последовало?

– Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.

– Тигиев поедет на третий сбор "Анжи"?

– А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как "Спартак", поэтому ни в коем случае рук не опускает.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тигиев Анжи Спартак
Сегодня, 19:04
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5
(1)
№5 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 20:14) #
  • +1
  •  (3)

Да это хороший вариант , лучший молодой краек паспортист на данный момент.
Регистрация: 21.12.2016
№4 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
видимо у Карреры есть еще какие то варианты в приоритете,поэтому не спешат.
Регистрация: 1.02.2017
№3 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надо брать!!
Регистрация: 3.11.2016
№2 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 19:30) #
  • -2
  •  (2)

доверяй но проверяй
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:27) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Такое ощущение, что нам впарить его пытаются, а мы думаем, имеет ли смысл запариваться или нет


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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