Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Александр Танцюра: Тигиев? Ждем предложения от "Спартака"
Спортивный директор "Анжи" Александр Танцюра ответил на вопросы о защитнике Георгии Тигиеве.
– Тигиев переходит в "Спартак"?
– Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.
– Установлен ли какой-то дедлайн?
– Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.
– "Анжи" пока не устраивает предложение?
– Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от "Спартака".
– То есть пока его не последовало?
– Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.
– Тигиев поедет на третий сбор "Анжи"?
– А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как "Спартак", поэтому ни в коем случае рук не опускает.
"Спорт-Экспресс"
– Тигиев переходит в "Спартак"?
– Мы ведем переговоры с московским клубом. Пока информация такая.
– Установлен ли какой-то дедлайн?
– Нет. Никакого дедлайна нет. До закрытия трансферного окна еще три недели. Так что переговоры идут в базовом режиме без какого-либо форсирования.
– "Анжи" пока не устраивает предложение?
– Нет. Так говорить ни в коем случае нельзя. У Георгия в контракте прописана фиксированная сумма отступных. Ждем предложения от "Спартака".
– То есть пока его не последовало?
– Мы ждем. Конкретную сумму отступных я вам назвать не могу.
– Тигиев поедет на третий сбор "Анжи"?
– А почему нет? У него действующий контракт. Георгий настоящий профессионал. Он здорово работает на тренировках, выкладывается по полной. Хочет играть в такой великой команде, как "Спартак", поэтому ни в коем случае рук не опускает.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.