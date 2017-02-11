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Кевин Кураньи: в Россию приедет очень сильная сборная Германии

Бывший нападающий "Штутгарта", "Шальке", московского "Динамо", "Хоффенхайма" и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что в Россию на Кубок конфедераций-2017 приедет очень сильная немецкая сборная.

"Йоахим Лев говорил, что сборная Германии, возможно, приедет летом на Кубок конфедераций без некоторых ведущих игроков? Тренер протестирует некоторых футболистов с прицелом на будущее, посмотрит, кто из них достаточно хорош. Но у Германии в любом случае будет очень сильная команда. Думаю, Кубок конфедераций - хорошая подготовка к чемпионату мира. Очень важный опыт и для команды, и для организаторов", - цитирует Кураньи"Спорт-Экспресс".
Теги: Кураньи Сборная Германии
Сегодня, 08:20
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