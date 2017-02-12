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Жонатас: самое главное для меня – приносить пользу команде, забивать голы

Нападающий "Рубина" Жонатас рассказал, как проходит подготовка команды ко второй половине сезона.

"У нас отличный тренировочный процесс, все ребята выкладываются. Мы сейчас входим в завершающую стадию подготовки и постараемся возобновить сезон в оптимальных кондициях. Я получаю удовольствие от тренировок и работы с партнерами.

Да, я всегда нацелен на ворота, моя задача – забивать голы. Самое главное для меня – приносить пользу команде. Порой я играю на тренировках жестко, но я делаю это не со зла, это лишь стремление не уступить и выиграть в любом моменте.

В коллективе царит отличная атмосфера, у меня замечательные отношения со всеми ребятами. Я неплохо сдружился с российскими футболистами, особенно с Рыжиковым. Сергей – отличный человек и игрок, несмотря на то, что ему за 30, он еще по футбольному молод, иногда кажется, что ему всего 20, с ним приятно работать. Важно, чтобы мы работали, как единое целое, тогда победы к нам придут", - цитирует Жонатаса официальный сайт "Рубина".
Теги: Жонатас Рубин
Сегодня, 12:19
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