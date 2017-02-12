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Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал"

36-летний Дмитрий Смирнов покинул тульский "Арсенал", сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитник и руководство клуба расторгли контракт по взаимному согласию.

- На сто процентов это запоминающийся отрезок биографии, венец карьеры. Было много положительных моментов. Буду скучать по атмосфере на тульском стадионе, болельщики "Арсенала" умеют создать праздник. Хочу поблагодарить руководство ПФК "Арсенал" за то, что пошло навстречу. В конце недели с генеральным директором Дмитрием Балашовым мы пришли к соглашению о расторжении контракта, расстались цивилизованно.

- Какие у вас ближайшие планы?

- Пока я безработный (улыбается). Надо осмотреться, оценить ситуацию. Но хотелось бы продолжить жизнь в футболе, есть мысли стать тренером.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 22:19
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