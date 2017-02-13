Жулиано: в изучении русского языка мне больше всего помогло караоке

Бразильский полузащитник "Зенита" Жулиано дал большое интервью, в котором рассказал о своих сильных личных качествах, тренировочных сборах и многом другом.— Побольше даже. Сложная история — у моей мамы был молодой человек еще до моего отца и у нее есть от него дети. Потом она сошлась с моим отцом и у них тоже появились дети. Затем они развелись, у отца появилась другая семья и у них тоже есть дети. Итого — тринадцать. Я у мамы третий.— Я люблю рассказывать историю своей жизни и мне совершенно не стыдно. У всех людей есть воспоминания, которые откладываются в голове надолго, и вот я как-то пришел к маме и попросил еды. Мама сказала, что у нас ничего нет, попросила выпить воды и идти спать. Я еще больше горжусь сейчас этим, потому что сумел выйти на высокий уровень и теперь помогаю своей семье.— Нет, это был очень простой район, у нас был обычный дом, но не в фавелах.— Я всегда хотел стать футболистом. Думал о том, что став им, смогу зарабатывать деньги, чтобы помогать своей семье.— Много раз — играл в футбол или просто гулял. Иногда даже думаю — тогда, когда я был босиком, у меня ничего не болело, а сейчас покупаешь удобные кроссовки, качественные бутсы и все равно чувствуешь дискомфорт.— Нет, двое детей и жена сейчас в Бразилии.— Мой папа часто проводил время в баре. Он умеет играть абсолютно во все, и это был один из способов купить еду. Если он выигрывал — мы ели. Он столько времени проводил в баре, что отлично знал как это устроено внутри. Я ему приобрел небольшое заведение, он полностью изменил свой стиль жизни и управляет им сам.— Дом. Тот, где мы жили, был очень простым, и я решил взять хороший.— Нескольким братьям я оплатил обучение в университете. Они все занимаются разными вещами, но каждый старается проявить себя.— Я вышел из такого места, где умеют следить за деньгами. Никогда не терял от них голову. Всегда стараюсь следить за своими расходами.— У меня прекрасные воспоминания о той игре. Я забивал часто, но ни разу не выходил в стартовом составе. Один из голов, который я забил в финале, получился очень красивым.— Это может быть связано с тренерской стратегией на тот матч, плюс были более опытные футболисты, которые могли играть на моей позиции, либо это какие-то приметы. Мне кажется, люди ошибаются, когда говорят, что игроки стартового состава решают исход матча. Это не совсем так — есть три футболиста, которые появляются на замену и могут что-то изменить. Они выходят, чтобы улучшить взаимодействия, которые не получались, или привносят свежесть в игру и усиливают таким образом команду.— Половину я отдал в учреждение Порту-Алегри, которое занималось помощью людям с церебральным параличом. Решил, так будет правильно.— Да, у меня есть и другие футболисты, которых я могу назвать друзьями, но с ним мы играли еще в "Интернасьонале" и до сих пор поддерживаем отношения. Могу назвать другом Тайсона — ему я помогал обустроиться. Был период, когда он не попадал в состав "Шахтера", и я старался его поддерживать. Мы много времени проводили вместе и он мне как брат.— Большая разница, да. Латиноамериканские специалисты более эмоциональны, могут на тренировках играть в футбол вместе с командой, любят зарядить мотивацией. Европейские — более сдержаны и рациональны.— Все-таки он больше относится к европейскому типу.— Да, у сборной — хорошие. Что касается меня, то все зависит от той формы, в которой я буду находиться.— Сложная подготовка, но она необходима для команды, поскольку у нас был длительный отпуск. За время сборов мы должны заложить фундамент на оставшуюся часть сезона. Непросто, приходится терпеть, но это пойдет нам на пользу.— Да, думаю, это действительно непросто. Впервые у меня такая интенсивная подготовка, столько матчей. Но у нашего тренера большой опыт. Мы стараемся выполнять его требования и полностью ему доверяем.— Вы видели сами, что во всех матчах играли разные футболисты. У нас сейчас довольно большой состав и Луческу регулярно его менял в этих матчах — на поле выходили и те, кто уже давно в "Зените", и новички. Эти игры помогали не только для развития в тактическом и физическом плане, но и в знакомстве друг с другом.— В Бразилии есть только один перерыв на сборы и отпуск, а здесь у нас их два. Действительно, когда мы возвращаемся после каникул, то должны проходить длительную подготовку. В "Днепре" было то же самое, поэтому для меня это не впервые.— Моя адаптация прошла достаточно быстро — я приехал, сыграл в двух матчах по тайму, затем вышел в старте и сыграл 90 минут. Мне было легко привыкнуть к новым условиям благодаря опыту игры в европейском чемпионате. Что касается Эрнани, то ему потребуется больше времени — во-первых, потому что я был старше в тот момент. Он молодой футболист с хорошими качествами, но ему нужно привыкнуть к манере игры команды. Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы Эрнани подготовился и начал играть в полную силу.— Он важный и значимый игрок для "Зенита". Любая конкуренция помогает повысить уровень не только конкретных игроков, но и уровень всей команды. Поэтому здорово, что Данни вернулся и наш уровень от этого может только вырасти.— Это сильная команда. Мы начинаем за ней следить, изучаем их игру. Нас ждут сложные и важные матчи. Мы постараемся победить или добиться позитивного результата в Бельгии, а потом уже добиться нужного исхода в Петербурге.— Да, это одно из моих лучших качеств — я всегда стараюсь ускорять процесс атаки и игры. Хочу развивать в себе это умение, и, возможно, поэтому я ценюсь как футболист.— Первый год в "Днепре" дался очень тяжело, потому что я был худым, а на Украине футбол очень контактный и жесткий, поэтому пришлось заниматься в тренажерном зале, выполнять разные упражнения. Со мной работал испанский физиотерапевт, с которым я подружился, и за полтора года удалось набрать мышечную массу.— Я начал ходить на языковые курсы еще в Бразилии, правда недолго — всего два месяца, потому потом переехал на Украину. Мне всегда нравился английский, но возможности ходить на занятия не было. Поэтому я стал смотреть фильмы, сериалы и старался проводить отпуск в США, чтобы практиковаться в языке. А так да — когда смотришь сериалы, то получаешь удовольствие и заодно учишь язык.— Не так много чего. Вы, наверное, удивитесь, но больше всего мне помогло караоке — на Украине мы часто ходили туда с ребятами и многие слова я выучил из песен, которые мы пели.— Однажды я пошел в кино, сел, начал смотреть и поймал себя на мысли, что ничего не понимаю. Потом оказалось, что фильм был на украинском языке. Так что на слух отличить могу, но по-украински не понимаю.— Хах, я не верю ему. Если бы он сказал, что его отец умеет, я бы поверил. А вообще — Эрнани уже попробовал приготовленный мной чураско в Петербурге.— Хах, я посимпатичнее русских (смеется). Одно могу сказать точно — людям очень нравится мой акцент.