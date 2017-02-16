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Виталий Шашков: мы давно следили за выступлениями Кудряшова

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал трансфер Павла Кудряшова в самарский клуб.

"Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня", – цитирует гендира официальный сайт клуба.
Теги: Шашков Кудряшов Крылья Советов
Сегодня, 22:26
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