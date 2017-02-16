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Роман Герус: на "Арсенал" обиды не держу

Вратарь Роман Герус отметил, что не держит обиды на тульский "Арсенал", с которым разорвал контракт по обоюдному согласию.

– Обида осталась, что не дали возможности проявить себя?

– Разве что не дали шанса показать себя после восстановления. К сожалению, многие смотрят в первую очередь на возраст футболиста, а уже затем обращают внимание на профессиональные качества. При этом понимаю руководство и тренера. Им отвечать за результат, они видят, как будет развиваться "Арсенал", делают ставку на других людей. Что ж, это футбол, обиды на тульский клуб у меня нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 23:17
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:22) #
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online

Обиды не держу, держу ЗУБ,И ПРАВИЛЬНО, Тула если и останется в ПФЛ ТО ТОЛЬКО ИЗ ЗА ФИНАНСОВЫХ ПРОБЛЕМАХ ТОМИ ,АНЖИ итд, но думаю что у ЛЫСОГО-РЫЖЕГО ...когда то он был ,всё равно не получится сохранить место в дивизионе .


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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