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Роман Герус: на "Арсенал" обиды не держу
Вратарь Роман Герус отметил, что не держит обиды на тульский "Арсенал", с которым разорвал контракт по обоюдному согласию.
– Обида осталась, что не дали возможности проявить себя?
– Разве что не дали шанса показать себя после восстановления. К сожалению, многие смотрят в первую очередь на возраст футболиста, а уже затем обращают внимание на профессиональные качества. При этом понимаю руководство и тренера. Им отвечать за результат, они видят, как будет развиваться "Арсенал", делают ставку на других людей. Что ж, это футбол, обиды на тульский клуб у меня нет.
"Спорт-Экспресс"
– Обида осталась, что не дали возможности проявить себя?
– Разве что не дали шанса показать себя после восстановления. К сожалению, многие смотрят в первую очередь на возраст футболиста, а уже затем обращают внимание на профессиональные качества. При этом понимаю руководство и тренера. Им отвечать за результат, они видят, как будет развиваться "Арсенал", делают ставку на других людей. Что ж, это футбол, обиды на тульский клуб у меня нет.
"Спорт-Экспресс"
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