Роман Герус: на "Арсенал" обиды не держу

Вратарь Роман Герус отметил, что не держит обиды на тульский "Арсенал", с которым разорвал контракт по обоюдному согласию.– Разве что не дали шанса показать себя после восстановления. К сожалению, многие смотрят в первую очередь на возраст футболиста, а уже затем обращают внимание на профессиональные качества. При этом понимаю руководство и тренера. Им отвечать за результат, они видят, как будет развиваться "Арсенал", делают ставку на других людей. Что ж, это футбол, обиды на тульский клуб у меня нет.