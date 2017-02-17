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Иржи Ярошик: я слежу за той непростой ситуацией, в которую попал ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА, а ныне один из тренеров дубля "Спарты" Иржи Ярошик высказал мнение о ситуации в армейском клубе.

"В ноябре мы гостили в Москве и немного пообщались с Евгением Гинером. Я слежу за той непростой ситуацией, в которую попала команда. Все привыкли, что ЦСКА борется за чемпионство и играет в еврокубках. В современной истории российского футбола это самая сильная и стабильная команда. Думаю, все у них наладится. Гинер всегда любил футбол, а команда всегда всех радовала. Сейчас главное — не опускать руки", — сказал Ярошик в интервью "Матч ТВ".
Теги: Ярошик ЦСКА
Вчера, 22:25
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№1 Написал: avnik море (Вчера, 23:51) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Лондон надо ехать и бросаться в ноги... Лучше сразу с собой взять новое кресло. Против нового кресла он не устоит....


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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