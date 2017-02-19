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Владимир Габулов: сыграли на ноль, но я не стал бы придавать значения этому результату
Вратарь тульского "Арсенала" Владимир Габулов поделился впечатлениями от контрольного матча с "Пахтакором" (0:0).
"Все ребята старались, стремились выполнять те задания, которые дал главный тренер. Сыграли на ноль, но я не стал бы придавать значения этому результату, потому что при всём уважении к сопернику он не столь высокого уровня и ничего не создал у наших ворот. Ребята старались, бежали, создавали моменты, были хорошие подходы, удары по воротам. Но, к сожалению, не забили. Есть у нас время, будем работать и менять то, что у нас не получается. Нужно время, чтобы игроки адаптировались к требованиям тренера, к тактической схеме, к партнёрам, чтобы взаимопонимание наладилось. Все мы будем помогать, чтобы ребята быстрее адаптировались и приносили пользу команде", - цитирует Габулова официальный сайт "Арсенала".
"Все ребята старались, стремились выполнять те задания, которые дал главный тренер. Сыграли на ноль, но я не стал бы придавать значения этому результату, потому что при всём уважении к сопернику он не столь высокого уровня и ничего не создал у наших ворот. Ребята старались, бежали, создавали моменты, были хорошие подходы, удары по воротам. Но, к сожалению, не забили. Есть у нас время, будем работать и менять то, что у нас не получается. Нужно время, чтобы игроки адаптировались к требованиям тренера, к тактической схеме, к партнёрам, чтобы взаимопонимание наладилось. Все мы будем помогать, чтобы ребята быстрее адаптировались и приносили пользу команде", - цитирует Габулова официальный сайт "Арсенала".
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