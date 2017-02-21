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Мирча Луческу: с новыми технологиями футбол не будет прежним

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился своим мнением о введении новых технологий в футболе.

"Я вижу, что в футболе начали тестировать технологии, но я их никогда не приму. В футболе главное то, что происходит на поле. Именно для этого люди приходят на стадион.

С новыми технологиями футбол не будет прежним", - цитирует Луческу Click.
Теги: Зенит Луческу
Вчера, 23:49
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