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"Анжи" поздравил Шандао с 29-летием
"Анжи" на официальном сайт поздравил бразильского защитника команды Шандао, которому сегодня исполнилось 29 лет.
"Сегодня защитнику "Анжи" Шандао исполнилось 29 лет. Футбольный клуб "Анжи" поздравляет футболиста с днём рождения и желает ему здоровья, счастья, удачи и громких побед вместе с нашей командой", - говорится в поздравлении.
"Сегодня защитнику "Анжи" Шандао исполнилось 29 лет. Футбольный клуб "Анжи" поздравляет футболиста с днём рождения и желает ему здоровья, счастья, удачи и громких побед вместе с нашей командой", - говорится в поздравлении.
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