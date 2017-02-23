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"Анжи" поздравил Шандао с 29-летием

"Анжи" на официальном сайт поздравил бразильского защитника команды Шандао, которому сегодня исполнилось 29 лет.

"Сегодня защитнику "Анжи" Шандао исполнилось 29 лет. Футбольный клуб "Анжи" поздравляет футболиста с днём рождения и желает ему здоровья, счастья, удачи и громких побед вместе с нашей командой", - говорится в поздравлении.
Теги: Анжи Шандао
Сегодня, 16:18
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