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"Локомотив" завершил третий испанский сбор

"Локомотив" завершил третий испанский сбор и в четверг возвращается в Москву, информирует официальный сайт клуба.

Позади у команды сорок тренировочных дней. Уже 25 февраля "Локомотив" начнёт подготовку к кубковому матчу с "Тосно", который состоится 1 марта.
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:41
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№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
теперь поход за КР и нашухерить в тройке


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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