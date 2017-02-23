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Соломон Кверквелия: "Локомотив" - большой вызов для меня, шаг вперед

Новичок "Локомотива" Соломон Кверквелия поделился эмоциями после перехода в московский клуб.

"Локомотив" - большой вызов для меня, шаг вперёд. Из разговора с главным тренером Юрием Сёминым я понял, как мы будем работать, в какой роли он меня видит. Вера тренера окрыляет. В ближайшее время приступаю к тренировкам с командой, постараюсь сразу же влиться в коллектив. У меня самые приятные воспоминания о стадионе. Я много раз играл здесь против "Локо", и атмосфера всегда была праздничная, футбольная. Будет интересно ощутить себя в Черкизове как дома", - цитирует Кверквелию официальный сайт "Локомотива".
Теги: Кверквелия Локомотив
Вчера, 23:16
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