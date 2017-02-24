Агент ФСБ тайно проник на стадион "Крестовский" для проверки безопасности

По приглашению правоохранительных органов 22 февраля специалисты охранных структур Санкт-Петербурга провели тест системы мер безопасности стадиона "Крестовский"."Мы высоко оценили слаженную работу силовиков, МЧС, медиков и городского комитета по безопасности. Не буду выдавать все секреты, но мы увидели совершенно уникальную систему безопасности, которая только «разогревается». Уже заработал Единый центр управления стадионом, куда стекается вся информация", - рассказал руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.Специально для проверки уровня безопасности объекта оперативник ФСБ попытался тайно проникнуть в закрытую зону, но был немедленно задержан представителями создаваемой службы безопасности стадиона. Операция проходила под грифом "совершенно секретно", поэтому оперативнику пришлось некоторое время провести в местном "обезьяннике", пока его не вызволило руководство.