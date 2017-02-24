Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Агент ФСБ тайно проник на стадион "Крестовский" для проверки безопасности

По приглашению правоохранительных органов 22 февраля специалисты охранных структур Санкт-Петербурга провели тест системы мер безопасности стадиона "Крестовский".

"Мы высоко оценили слаженную работу силовиков, МЧС, медиков и городского комитета по безопасности. Не буду выдавать все секреты, но мы увидели совершенно уникальную систему безопасности, которая только «разогревается». Уже заработал Единый центр управления стадионом, куда стекается вся информация", - рассказал руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов.

Специально для проверки уровня безопасности объекта оперативник ФСБ попытался тайно проникнуть в закрытую зону, но был немедленно задержан представителями создаваемой службы безопасности стадиона. Операция проходила под грифом "совершенно секретно", поэтому оперативнику пришлось некоторое время провести в местном "обезьяннике", пока его не вызволило руководство.

konkretno.ru
Теги: Крестовский
Сегодня, 10:57
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
ГАЗПРОМ В УДАРЕ, очередной ПИАР, недоумков....

Спартаковцы в ударе.Как новость о Зените и Питере все говяные высеры от свинявых.Вы уже за это заслуживаете своего места в футболе.Нет не первого пока что на фарте,а как всегда в зоне КЕ из которого вас выбивает сразу в предварительной стадии.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (2)
online

"Агент" шел в космическом скафандре и за ним волочился парашют.... Первым его увидел орлиным взором Гена - и в микрофон скомандовал всем службам - "Фас!" И дальше, по-инерции - "А почему пенальти нам не дали???"
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Штирлиц ночью тайно пересёк границу.
Об этом он узнал из утренних газет.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:31) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Там было 2 агента. Второй прошёл, но сгинул в дебрях стадиона, До сих пор найти не могут.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:27) #
  • -2
  •  (4)

ГАЗПРОМ В УДАРЕ, очередной ПИАР, недоумков....


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.