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Сергей Пушкин: усиление не поможет "Локомотиву" подняться в турнирной таблице

Футбольный агент Сергей Пушкин раскритиковал трансферную политику "Локомотива".

"Усиление не поможет "Локомотиву" подняться в турнирной таблице. Скажу одну вещь. В "Локомотиве" играет талантливый молодой нападающий страны – Артём Галаджан.

Он стал лучшим бомбардиром на сборах, забил 17 голов в прошлом молодёжном первенстве, а руководство принимает решение купить Фарфана и Ари.

Не могу понять, какие цели ставят перед собой "железнодорожники". Команда хочет играть в еврокубках, и на данный момент Галаджан не заслуживает шанса?

Обидно, когда человек работает, выкладывается на сборах, и в последний день трансферного окна берут Ари", - цитирует Пушкина "Чемпионат.сом".
Теги: Ари Локомотив Фарфан
Сегодня, 16:42
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№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если без Галаджана, то тыща процентов не поднимется. smile


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: coban сегодня (Сегодня, 17:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
уж не его ли агент это?

Да неет,вряд ли..Просто газету с утра почитал))


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 16:58) #
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Галаджан провел все сборы, что не так то? Конкуренция только поможет Галаджану прогрессировать.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
уж не его ли агент это?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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