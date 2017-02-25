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Анатолий Тимощук: я в "Зените"? В России могут сделать новость из ничего и обсуждать как факт (8)
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12:22
Английский трофей, «Рома» в Милане, «Барса» в Мадриде и другие матчи аномально насыщенных европейских выходных (2)
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10:39
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"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
"Локомотиву" придется заплатить 500 тысяч евро, чтобы Ари смог сыграть против "Краснодара" (1)
Сергей Пушкин: усиление не поможет "Локомотиву" подняться в турнирной таблице
Футбольный агент Сергей Пушкин раскритиковал трансферную политику "Локомотива".
"Усиление не поможет "Локомотиву" подняться в турнирной таблице. Скажу одну вещь. В "Локомотиве" играет талантливый молодой нападающий страны – Артём Галаджан.
Он стал лучшим бомбардиром на сборах, забил 17 голов в прошлом молодёжном первенстве, а руководство принимает решение купить Фарфана и Ари.
Не могу понять, какие цели ставят перед собой "железнодорожники". Команда хочет играть в еврокубках, и на данный момент Галаджан не заслуживает шанса?
Обидно, когда человек работает, выкладывается на сборах, и в последний день трансферного окна берут Ари", - цитирует Пушкина "Чемпионат.сом".
"Усиление не поможет "Локомотиву" подняться в турнирной таблице. Скажу одну вещь. В "Локомотиве" играет талантливый молодой нападающий страны – Артём Галаджан.
Он стал лучшим бомбардиром на сборах, забил 17 голов в прошлом молодёжном первенстве, а руководство принимает решение купить Фарфана и Ари.
Не могу понять, какие цели ставят перед собой "железнодорожники". Команда хочет играть в еврокубках, и на данный момент Галаджан не заслуживает шанса?
Обидно, когда человек работает, выкладывается на сборах, и в последний день трансферного окна берут Ари", - цитирует Пушкина "Чемпионат.сом".
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