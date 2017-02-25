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Виталий Мутко: хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что переход футболиста Павла Могилевца из "Зенита" в "Ростов" стал самым впечатляющим в ходе зимнего трансферного периода в РФПЛ.

"Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в "Ростов".

Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Могилевец Ростов Зенит
Сегодня, 18:29
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№5 Написал: Ditrih (Сегодня, 19:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
О ДРУГЕ КЕРЖАКОВЕ,ЗАЖРАВШЕЙСЯ МОРДЕ,ЗАБЫЛ УПОМЯНУТЬ
Регистрация: 1.06.2014
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 19:18) #
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Болеет за:
«Краснодар»
С заоблачными зарплатами наши парни предпочитают не играть..
Регистрация: 21.11.2016
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 18:55) #
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Хочу! Все это доказывается на поле! Тренер себе не враг ставит сильнейших. Если нашим платят большие деньги то они перестают играть то иностранцы наоборот!
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
хочешь?так одного желания мало.надо что-то делать хотя бы что б они могли играть и развиваться


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 18:44) #
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  •  (3)
online

В твоей власти сделать зарплаты реальными, а незаоблачными... Вот тогда пацаны и начнут стремиться ехать играть туда, где зарплаты заоблачные....- стремиться, а это значит доказывать свою состоятельность сначала в нашем чемпе, а не довольствоваться росписью в контракте и скамейкой в одном из топ-клубов... Ты Виталя или баран, или тебе это выгодно...
Регистрация: 28.12.2015
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