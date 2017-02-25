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Виталий Мутко: хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке
Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил, что переход футболиста Павла Могилевца из "Зенита" в "Ростов" стал самым впечатляющим в ходе зимнего трансферного периода в РФПЛ.
"Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в "Ростов".
Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные", - цитирует Мутко ТАСС.
"Понятно, что у наших клубов экономических проблем достаточно, каждый клуб решает какие-то локальные задачи. В целом, я думаю, что клубы сами подведут итоги трансферной кампании. Какой переход на меня произвел впечатление? Могилевец в "Ростов".
Я хочу, чтобы российские парни играли, а не сидели на скамейке. Хорошо, что у Миранчука какая-то ясность до лета появилась. Хорошо, что молодые ребята получают шанс в более серьезных клубах, эти трансферы наиболее интересные", - цитирует Мутко ТАСС.
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