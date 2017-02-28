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Юрий Семин: Лоськов не будет заявлен на кубковый матч с "Тосно"
Тренерский штаб московского "Локомотив" не планирует включать в заявку на матч 1/4 финала Кубка России с "Тосно" возобновившего карьеру 43-летнего Дмитрия Лоськова.
"Ставим задачу победить в конкретной встрече — в данном случае с "Тосно". Команда крепкая у Дмитрия Парфёнова, в ФНЛ идёт наверху — так что будет непросто.
Что беспокоит? Особенно — ничего. Зимней работой на сборах в целом доволен, потрудились неплохо. Осталось показать всё, что отрабатывали, в официальной игре. Селекцией тоже удовлетворён: пополнились и грузинским защитником Соломоном Кверквелией, и российским — Тимофеем Маргасовым, и атакующими футболистами из дальнего зарубежья — бразильцем Ари и перуанцем Фарфаном.
Планируется ли выход на поле Лоськова? Нет, Дмитрий станет готовиться к матчам чемпионата, а на ближайшую игру против "Тосно" вносить его в заявку не планируем, будет помогать мне как тренер. Впрочем, болельщикам в любом случае есть на что посмотреть — поэтому ждём всех на трибунах нашего стадиона в Черкизово. И не забывайте — "Локомотив" всегда был кубковой командой!", - сказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, которого цитирует "Московский комсомолец".
"Ставим задачу победить в конкретной встрече — в данном случае с "Тосно". Команда крепкая у Дмитрия Парфёнова, в ФНЛ идёт наверху — так что будет непросто.
Что беспокоит? Особенно — ничего. Зимней работой на сборах в целом доволен, потрудились неплохо. Осталось показать всё, что отрабатывали, в официальной игре. Селекцией тоже удовлетворён: пополнились и грузинским защитником Соломоном Кверквелией, и российским — Тимофеем Маргасовым, и атакующими футболистами из дальнего зарубежья — бразильцем Ари и перуанцем Фарфаном.
Планируется ли выход на поле Лоськова? Нет, Дмитрий станет готовиться к матчам чемпионата, а на ближайшую игру против "Тосно" вносить его в заявку не планируем, будет помогать мне как тренер. Впрочем, болельщикам в любом случае есть на что посмотреть — поэтому ждём всех на трибунах нашего стадиона в Черкизово. И не забывайте — "Локомотив" всегда был кубковой командой!", - сказал главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, которого цитирует "Московский комсомолец".
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