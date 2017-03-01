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Дмитрий Селюк: игроки Кот-д’Ивуара, Ганы, Нигерии лучше подходят под спартаковский стиль

Известный агент Дмитрий Селюк порассуждал о количестве команд от континентов на чемпионате мира 2026 года, где будет 48 сборных.

"10 команд для Африки ? это не много для континента, однозначно. Другое дело, что увеличение количества участников чемпионата мира ? значит, больше проходных матчей. Это расширение турнира уничтожает спортивный принцип. Выход в финальную часть ЧМ перестает быть достижением. Даже Люксембург и Мальта могут пройти на чемпионат мира. Это больше похоже на олимпийский принцип ? главное участие, а не победа. Африканцы ? хорошие футболисты. Сколько россиян играет в топ-чемпионатах? А африканцев? Вот именно. Не говорю уже о том, что некоторые сборные выше России по рейтингу ФИФА.

Африканские игроки "Спартака"? Нет, с ними не знаком. Кажется, один из них либериец. Это не слишком футбольная страна, поэтому не уверен, насколько он успешный трансфер. Кот-д’Ивуар, Гана, Нигерия ? это более футбольные страны. А их игроки лучше подходят под спартаковский стиль", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
Теги: Селюк Спартак
Сегодня, 19:38
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(5)
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 20:33) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кот-д’Ивуар, Гана, Нигерия ? это более футбольные страны. А их игроки лучше подходят под спартаковский стиль" smile
Регистрация: 21.07.2011
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 20:07) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Селюк никоим боком не подходит под Спартаковский стиль. Иди ослам сплавляй черное дерево. Они уже успешно Ласнули Траорца - до сих пор не отплюются smile


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: SHRЕК (Сегодня, 19:54) #
  • +1
  •  (9)

На свиноферме стиль меняется быстрее смены времен года. О чем он говорит?
Регистрация: 11.02.2017
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