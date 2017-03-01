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Дмитрий Селюк: игроки Кот-д’Ивуара, Ганы, Нигерии лучше подходят под спартаковский стиль
Известный агент Дмитрий Селюк порассуждал о количестве команд от континентов на чемпионате мира 2026 года, где будет 48 сборных.
"10 команд для Африки ? это не много для континента, однозначно. Другое дело, что увеличение количества участников чемпионата мира ? значит, больше проходных матчей. Это расширение турнира уничтожает спортивный принцип. Выход в финальную часть ЧМ перестает быть достижением. Даже Люксембург и Мальта могут пройти на чемпионат мира. Это больше похоже на олимпийский принцип ? главное участие, а не победа. Африканцы ? хорошие футболисты. Сколько россиян играет в топ-чемпионатах? А африканцев? Вот именно. Не говорю уже о том, что некоторые сборные выше России по рейтингу ФИФА.
Африканские игроки "Спартака"? Нет, с ними не знаком. Кажется, один из них либериец. Это не слишком футбольная страна, поэтому не уверен, насколько он успешный трансфер. Кот-д’Ивуар, Гана, Нигерия ? это более футбольные страны. А их игроки лучше подходят под спартаковский стиль", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
"10 команд для Африки ? это не много для континента, однозначно. Другое дело, что увеличение количества участников чемпионата мира ? значит, больше проходных матчей. Это расширение турнира уничтожает спортивный принцип. Выход в финальную часть ЧМ перестает быть достижением. Даже Люксембург и Мальта могут пройти на чемпионат мира. Это больше похоже на олимпийский принцип ? главное участие, а не победа. Африканцы ? хорошие футболисты. Сколько россиян играет в топ-чемпионатах? А африканцев? Вот именно. Не говорю уже о том, что некоторые сборные выше России по рейтингу ФИФА.
Африканские игроки "Спартака"? Нет, с ними не знаком. Кажется, один из них либериец. Это не слишком футбольная страна, поэтому не уверен, насколько он успешный трансфер. Кот-д’Ивуар, Гана, Нигерия ? это более футбольные страны. А их игроки лучше подходят под спартаковский стиль", - цитирует Селюка "Спорт день за днем".
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