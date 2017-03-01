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Иван Иванов: наша цель - не только остаться в РФПЛ, но и попытаться хорошо выступать

В зимнее трансферное окно к тульскому "Арсеналу" присоединился болгарский защитник Иван Иванов.

"Команда хорошо организована, здесь много хороших игроков. Наша цель - не только остаться в РФПЛ, но и попытаться хорошо выступать. Я думаю, впереди ещё много целей. Уверен, что цели остаться в премьер-лиге мы непременно достигнем", - цитирует Иванова "Р-Спорт".
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 20:23
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