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Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально
Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о том, почему "Зенит" сейчас испытывает проблемы.
"Я думаю, что отсутствие собственных воспитанников - это не нормально. Что подтверждается и практикой ведущих клубов, таких, как "Барселона", скажем, или "Бавария". Это, я бы сказал, социальная группа, она необходима. Клубные воспитанники играют за город, за страну, важный очень фактор. Был такой период, когда со мной велись переговоры о возвращении в "Зенит". Я обсуждал этот момент, говорил, что буду опираться на клубных воспитанников. Но "Зенит" пошел по другому пути. По пути приглашения иностранных тренеров и иностранных футболистов, благо возможности позволяли. Между тем, когда у "Зенита" созрела большая довольно группа молодых собственных воспитанников, достаточно одаренных, был выигран Кубок УЕФА. И единство болельщиков и команды сыграло тут немаловажную роль. Собственные воспитанники — это ядро коллектива", - цитирует Бышовца "Спорт день за днем".
"Я думаю, что отсутствие собственных воспитанников - это не нормально. Что подтверждается и практикой ведущих клубов, таких, как "Барселона", скажем, или "Бавария". Это, я бы сказал, социальная группа, она необходима. Клубные воспитанники играют за город, за страну, важный очень фактор. Был такой период, когда со мной велись переговоры о возвращении в "Зенит". Я обсуждал этот момент, говорил, что буду опираться на клубных воспитанников. Но "Зенит" пошел по другому пути. По пути приглашения иностранных тренеров и иностранных футболистов, благо возможности позволяли. Между тем, когда у "Зенита" созрела большая довольно группа молодых собственных воспитанников, достаточно одаренных, был выигран Кубок УЕФА. И единство болельщиков и команды сыграло тут немаловажную роль. Собственные воспитанники — это ядро коллектива", - цитирует Бышовца "Спорт день за днем".
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