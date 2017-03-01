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Анатолий Бышовец: отсутствие собственных воспитанников в "Зените" - это не нормально

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мыслями о том, почему "Зенит" сейчас испытывает проблемы.

"Я думаю, что отсутствие собственных воспитанников - это не нормально. Что подтверждается и практикой ведущих клубов, таких, как "Барселона", скажем, или "Бавария". Это, я бы сказал, социальная группа, она необходима. Клубные воспитанники играют за город, за страну, важный очень фактор. Был такой период, когда со мной велись переговоры о возвращении в "Зенит". Я обсуждал этот момент, говорил, что буду опираться на клубных воспитанников. Но "Зенит" пошел по другому пути. По пути приглашения иностранных тренеров и иностранных футболистов, благо возможности позволяли. Между тем, когда у "Зенита" созрела большая довольно группа молодых собственных воспитанников, достаточно одаренных, был выигран Кубок УЕФА. И единство болельщиков и команды сыграло тут немаловажную роль. Собственные воспитанники — это ядро коллектива", - цитирует Бышовца "Спорт день за днем".
Теги: Бышовец Зенит
Сегодня, 21:15
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16
(0)
№16 Написал: vlees (Сегодня, 22:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
sanyapytilin,
Скрин мне давай где я говорил что Ребров воспитанник,сашка пиздабол,иди детьми лучше займись,а то вырастут такими же придурашными)
Регистрация: 12.01.2017
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:03) #
  • -3
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees
Смотри Сашка как наш негр дубль оформляет,явно посильнее негра Витиньки,бгг

особенно 6 гол,чую будет унижать через пару лет ваш клубишко

у вас даже в молодежке негры...фу таким быть...

По правилам Фифы он будет их воспитанник, и они будут им гордиться, как Кутеповым, который за их спортшколу и матча не сыграл. Гейропейские правила очень прижились в спартаке.
Этот товарищ даже реброва и писякова в воспитанники запихнул))))
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: golden Axe (Сегодня, 22:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А присутствие такого количества негров в спартаке, тоже ведь не нормально.

это лучше чем присутствие такой суммы долгов перед кредиторами,все просто,нет денег нет негров,есть только Чаловы и Головины и хромой бэушный китайский хрусталь
Регистрация: 1.02.2017
№13 Написал: vlees (Сегодня, 21:59) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Лис,
Мы же не позорный питерский ку клукс клан,во всем мире футбольные клубу ищут футболистов по всему миру и не важно какого он цвета кожи,Мю Погбу в 16 лет привез в клуб и думаю там никто не орал что он черный,только лохонулись они с ним нормально так и пришлось теперь за него 100 лямов отдать.
Регистрация: 12.01.2017
№12 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:54) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Смотри Сашка как наш негр дубль оформляет,явно посильнее негра Витиньки,бгг

особенно 6 гол,чую будет унижать через пару лет ваш клубишко

у вас даже в молодежке негры...фу таким быть...
Регистрация: 19.03.2010
№11 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:43) #
  • -1
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Фёдорыч здесь только про Зенит говорит...., а это ведь болезнь всего нашего футбола....- начиная со школ....
Регистрация: 28.12.2015
№10 Написал: vlees (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
А присутствие такого количества негров в спартаке, тоже ведь не нормально.

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Смотри Сашка как наш негр дубль оформляет,явно посильнее негра Витиньки,бгг

особенно 6 гол,чую будет унижать через пару лет ваш клубишко
Регистрация: 12.01.2017
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:35) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
А присутствие такого количества негров в спартаке, тоже ведь не нормально

это как раз нормально
народный клуб Африки же...
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: Это я (Сегодня, 21:34) #
  • -1
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Цитата: zenit20-88
А воспитанники появятся!
Дождемся новых Аршавиных, Кержаковых.


говно в штанах у вас появится,пугало)))))))))))))
Регистрация: 5.11.2016
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:32) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
А присутствие такого количества негров в спартаке, тоже ведь не нормально.
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (9)
online

Быш совсем умом тронулся, сравнил Барселону и Баварию с питерской отрыжкой
Регистрация: 18.12.2016
№5 Написал: vlees (Сегодня, 21:27) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Потому что зенит говно чего греха таить,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:23) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
На кого Быш предлагает опереться? На игроков класса Каннуникова, Ионова, Могилевца и прочих Абдулфатахов?
Регистрация: 19.03.2010
№3 Написал: zenit20-88 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:22) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего свинки 15ть лет вон сосут болт и ни че! А воспитанники появятся! А всякий шлак "аля Свиные Кутепов, Макеев", ставить в основу ради того чтоони наши глупо и не правильно.
Дождемся новых Аршавиных, Кержаковых.


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Мясо мы давно не ели, Спартак поставим на колени!
Регистрация: 1.03.2017
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
купят у Крыльев smile
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 21:17) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ты это Леше Миллеру скажи,-он поболее многих экспертов в футболе разбирается....)))))
Регистрация: 3.12.2016
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