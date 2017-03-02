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"Альфа-банк" и Евгений Гинер готовят мировую по долгу в $100 млн
"Альфа-банк" и президент московского ЦСКА Евгений Гинер готовят мировое соглашение по долгу на 100 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник, близкий к кредитной организации.
"Стороны близки к досудебному урегулированию задолженности, согласовываются условия реструктуризации", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ПФК ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллиона долларов долга по кредиту также в пользу "Альфа-банка".
"Стороны близки к досудебному урегулированию задолженности, согласовываются условия реструктуризации", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ПФК ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллиона долларов долга по кредиту также в пользу "Альфа-банка".
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