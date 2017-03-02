Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Альфа-банк" и Евгений Гинер готовят мировую по долгу в $100 млн

"Альфа-банк" и президент московского ЦСКА Евгений Гинер готовят мировое соглашение по долгу на 100 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник, близкий к кредитной организации.

"Стороны близки к досудебному урегулированию задолженности, согласовываются условия реструктуризации", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ПФК ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллиона долларов долга по кредиту также в пользу "Альфа-банка".
Теги: Гинер ЦСКА
Сегодня, 16:18
Напечатать
19
(1)
№19 Написал: OgreGate (Сегодня, 17:31) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Клан
свиней я мучил, в особо крупном размере

Сашко, опять к тетке ездил? laughing Шурег, ты када-нить кабана видел? Не в зоопарке, а на воле? Так вот, лошади при виде кабана - срутся... Разные наркоманы, грибники например - тоже laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№18 Написал: Клан (Сегодня, 17:11) #
  • -5
  •  (7)

Цитата: Пивовед
сто семнадцатая статья УК РФ

ты дебил блеать laughing свиней я мучил, в особо крупном размере laughing

УК РФ, Статья 117. Истязание

1. Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями

А вот тебя гейская хуепутала хачики из жопы родили
Регистрация: 28.02.2017
№17 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
Орал нельзя анал.

Цитата: Пивовед
Что такое мировое соглашение.



Приходит Гинир к Авену договариваться.
А Авен Гиниру договор подсовывает.
А там русским по белому написано:
- Мы, Альфа- банк, предлагаем г. Гиниру решение вопроса погашения кредита , взятого г.Гиниром, на условиях банка- кредитора :

Орал нельзя анал.

Вариант погашения кредита может быть выбран самим г. Гиниром.

кому как не свинорылым быть осведомленными о таких условиях laughing не зря гей-парад в Европе поддерживали спратачи, ох не зря smirk


Это те "спартачи " и "торпедовцы", которые потом выложили эти поганые подставные фотки у себя на конском сайте,?
У вас даже мозгов не хватило качественно подставу организовать...

Да-да, давай теперь оправдывайся)) да даже если и фото подставные, но на роль заднеприводного явно подходишь, учитывая осведомленность в процедуре о реструктуризации долга у Петруши-спартача))


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№16 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Сашка аж тему создал, радости полные штаны)
а долг как был так и остался smirk


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Пивовед
Орал нельзя анал.

Цитата: Пивовед
Что такое мировое соглашение.



Приходит Гинир к Авену договариваться.
А Авен Гиниру договор подсовывает.
А там русским по белому написано:
- Мы, Альфа- банк, предлагаем г. Гиниру решение вопроса погашения кредита , взятого г.Гиниром, на условиях банка- кредитора :

Орал нельзя анал.

Вариант погашения кредита может быть выбран самим г. Гиниром.

кому как не свинорылым быть осведомленными о таких условиях laughing не зря гей-парад в Европе поддерживали спратачи, ох не зря smirk


Это те "спартачи " и "торпедовцы", которые потом выложили эти поганые подставные фотки у себя на конском сайте,?
У вас даже мозгов не хватило качественно подставу организовать и не обостраться при этом..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№14 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 16:48) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Орал нельзя анал.

Цитата: Пивовед
Что такое мировое соглашение.



Приходит Гинир к Авену договариваться.
А Авен Гиниру договор подсовывает.
А там русским по белому написано:
- Мы, Альфа- банк, предлагаем г. Гиниру решение вопроса погашения кредита , взятого г.Гиниром, на условиях банка- кредитора :

Орал нельзя анал.

Вариант погашения кредита может быть выбран самим г. Гиниром.

кому как не свинорылым быть осведомленными о таких условиях laughing не зря гей-парад в Европе поддерживали спратачи, ох не зря smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:44) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Что такое мировое соглашение.



Приходит Гинир к Авену договариваться.
А Авен Гиниру договор подсовывает.
А там русским по белому написано:
- Мы, Альфа- банк, предлагаем г. Гиниру решение вопроса погашения кредита , взятого г.Гиниром, на условиях банка- кредитора :

Орал нельзя анал.

Вариант погашения кредита может быть выбран самим г. Гиниром.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№12 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 16:44) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: sanyapytilin
Отдавать придется так или иначе, просто без жести, типа банкротства и т.д.
График распишут, пожмут руки и вперед. Цивилизованный подход.

Да какие к шутам руки, Авен просто чегой то отожмёт Гинера, а долг выплачиваться будет без %.


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 16:36) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Отдавать придется так или иначе, просто без жести, типа банкротства и т.д.
График распишут, пожмут руки и вперед. Цивилизованный подход.
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: Dragon (Сегодня, 16:34) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Клан
Какой обломинго местным свиномордиям. Переживают за бабки Авена как за свои кровные laughing

чудило,ты даже на своем сайте раструбил ,про эту новость,ты хоть вдумайся что это значит,а ты рад как будто Гинеру полностью списали долги,реально ОСЛЫ

Реструктуризация кредита: что это такое:При взятии кредита практически ни один заемщик, не желает столкнуться с личным банкротством, когда платить по кредитным обязательствам не представляется возможным. Но увы, с каждым годом процент непогашенной задолженности растет, поэтому многие задаются справедливым вопросом: как можно минимизировать кредитные обязательства и снизить долговое бремя? К сожалению, многие до сих пор не знают о процедуре снижения процентов и пени. И многие задаются таким вопросом,как реструктуризация кредита. Что это такое? Целью процедуры является переоформление кредитного договора, в котором пересматриваются конечные сроки выплат и проценты. Не следует путать с рефинансированием долга! Когда происходит реструктуризация кредита, договор можно переподписать только в том финансовом учреждении, где был взят долг, а при рефинансировании - в любом другом банке. Особенности реструктуризации Программа реструктуризации кредитов универсальна, но главной причиной ее запуска является наличие пропущенных платежей и просрочек по договору. Ведь при рефинансировании подобные нюансы могут стать поводом для отказа, но при реструктуризации они только приветствуются. Более того, наличие штрафной задолженности является основной причиной пересмотра условий договора с заемщиком. Банкам невыгодны судебные разбирательства, которые несут в себе существенную потерю времени и увеличение кредитного портфеля. В некоторых случаях увеличенный кредитный портфель несет в себе автоматическое снижение банковских показателей, а те, в свою очередь, понижают рейтинг учреждения.

Специально для осликов перевожу:платить все равно придется,но на более лояльных условиях растянутых по времени,у нас не украина где вопросы решаются по другому,когда приходят автоматчики в офис и прощай бизнес,у нас все происходит в рамках правового поля,отсюда и термин Мировое соглашение,а ты уже думал что Гинер отскочил и радуешься как будто это твои деньги
Регистрация: 28.02.2017
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Клан,
Я тебя, петуха, ещё не оскорблял, ..
Расскажешь народу откуда у тебя и за что сто семнадцатая статья УК РФ ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mikelo73
Все равно платить будет

Да, может, еще чего придумает. Отсрочка многое может решить.
Регистрация: 9.11.2010
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
отдавать усе равно придется..это не 100 млн рублей..

финт ушами с наепаловом и съиибнуть в родной харьков куй удастся..отдаст все..вернее всех

останется у гинера..куй, рваные кеды и душа!


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: vlees (Сегодня, 16:26) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
Да срать на этих коней,будут еще лет 10 по долгам платить,доходы со стадиона все равно почти нулевые,даже на зенитку не могут все билеты продать,с томью опять придет 4 тысячи
Регистрация: 12.01.2017
№5 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 16:25) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да уж, если такое свершится, сколько будет гневного негодования от красно-белых. Поистине, еврея ни на чем не объедешь.
Регистрация: 9.11.2010
№4 Написал: Клан (Сегодня, 16:25) #
  • -5
  •  (15)

Пивовед,
ты клоун иди свиных дурачков из ПТУ лечи куйнёй своей laughing чмо ипаное
Регистрация: 28.02.2017
№3 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 16:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Все равно платить будет
Регистрация: 18.03.2012
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:23) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
что такое досудебная договорённость?
Это значит, что, если по суду, платить гигиегеру пришлось бы сразу и полностью, то по досудебке- до суда- ему позволят растянуть выплату, например, аж на два месяца..
Но платить гигиенер ВСЁ РАВНО БУДЕТ.

Реструктуризация- это контрольный в Пончу- порядок действий, когда стороны договариваются о замещении денежных средств ИМУЩЕСТВОМ.
То есть, если речь зашла о реструктуризации- это косвенно подтверждает, что ГИЕНЕР БАНКРОТ И СТОРОНЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, КАКОЕ ИМУЩЕСТВО ВМЕСТО ДЕНЕГ ГИЕНЕР МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ В СЧЁТ ОПЛАТЫ ДОЛГА.

Понча, Мировая- это не дружеские посиделки, а желание строн не доводить дело до суда. Всегда предлагается одной из сторон, чтоб откровенно не топить другую.

Это не значит, что они посидят , выпьют водочки, покушают шашлыки и разойдутся в разные стороны.
Мировое соглашение- это юридическое понятие, как и досудебные переговоры. Суд- это однозначное признание долга и однозначеюное обязывание ответчика к выплатам.
Досудебка- и мировая- это попытка помочь должнику. Но только попытка.

А тут ещё и три с половиной ляма на Гинера вешают..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Клан (Сегодня, 16:21) #
  • -1
  •  (19)

Какой обломинго местным свиномордиям. Переживают за бабки Авена как за свои кровные laughing
Регистрация: 28.02.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.